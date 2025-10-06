Una dintre marile puteri ale Europei este în vrie! Noul premier al Franţei a demisionat după doar 27 de zile de la numire. Opoziţia cere demisia lui Emmanuel Macron pe care îl vede drept sursa problemei. Criza de la Paris riscă să afecteze toată Uniunea Europeană.

Premierul Sebastian Lecornu abia anunţase aseară componenţa guvernului. Cabinetul lui a rezistat doar 14 ore. Prim-ministrul a demisionat, surprinzător, după o discuţie de o oră cu Emmanuel Macron la Palatul Elysee. Prima şedinţă a noului guvern, programată în această după amiază, nu a mai apucat să aibă loc. Oricum, mai mulţi miniştri anunţaseră că refuză să colaboreze cu unii colegi. "Partidele politice continuă să adopte o poziţie ca şi cum ar avea toate majoritate absolută în Parlament. M-am trezit într-o situație în care eram gata să fac compromisuri, dar fiecare partid politic își dorește ca celelalte partide să adopte întregul său program de guvernare", a declarat Sebastian Lecornu, premierul demisionar al Franţei.

Franţa a schimbat trei prim-miniştri într-un singur an

Extrema dreaptă, aflată pe primul loc în sondaje, cere acum noi alegeri generale. Are deja 140 de parlamentari, cu doar 71 mai puţini decât coaliţia de guvernare. "Gata, glumele trebuie să înceteze! Trebuie să ne întoarcem la urne, iar Franța trebuie să revină la un mod de funcționare democratic, sănătos, stabil și sustenabil", a declarat Jordan Bardella, preşedintele partidului Adunarea Generală. "Alegerile anticipate ar putea aduce la putere partidul de extremă dreapta Adunarea Națională al lui Marine Le Pen, permițându-i să formeze următorul guvern. Însă noi alegeri ar putea duce la un alt parlament fragmentat și la mai multă instabilitate", a declarat John Leicester, jurnalist Associated Press.

Liderul principalului partid de extremă stânga, care are 192 de mandate, a cerut demisia lui Emmanuel Macron. O cerere periculoasă, în condiţiile în care puterea are 211 mandate. "Să abordăm direct sursa problemei, adică preşedintele Republicii şi legitimitatea lui de a continua să ia decizii în astfel de circumstanțe. El este sursa haosului", a declarat Jean Luc Melenchon, preşedintele partidului Franţa Nesupusă. Emmanuel Macron nu se gândeşte la demisie - are alte variante. Să numescă un nou premier, de data aceasta de stânga, sau să dizolve Parlamentul în speranţa că forţele de centru vor obţine majoritatea.

Indiferent de decizie, Franţa va continua să traverseze o instabilitate politică fără precedent, cu trei prim-miniştri într-un singur an. Patru dintre cele mai scurte cinci mandate de premier din istoria ţării au fost consemnate în mandatul lui Emmanuel Macron. Demisia noului premier a provocat pierderi la Bursa din Paris, iar lipsa unui guvern poate avea consecinţe grave pentru întreaga Uniune Europeană. Franţa este cea mai importantă voce din politica externă şi un motor principal al economiei continentale.

