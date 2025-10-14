Grevă generală în Belgia: zboruri anulate și transport blocat la Bruxelles

O grevă declanșată marți în Belgia a dus la anularea majorității zborurilor de pe aeroporturile din Bruxelles și Charleroi și a paralizat transportul public din Capitală, în contextul protestelor împotriva reformelor propuse de guvern în domeniul muncii și al pensiilor.

Protestatarii se ciocnesc cu poliția antirevoltă în cadrul unei demonstrații comune la Bruxelles împotriva măsurilor guvernului din Arizona, marți, 14 octombrie 2025 - Profimedia

O grevă generală declanșată marți în Belgia a blocat la sol majoritatea avioanelor de pe cele două aeroporturi principale ale țării și a paralizat transportul public din Bruxelles. Oamenii protestează față de planurile guvernului de reformare a sistemului de pensii și a pieței muncii.

Marți, toate zborurile care urmau să decoleze de pe Aeroportul Internațional Bruxelles și aproximativ jumătate dintre cele care trebuiau să aterizeze au fost anulate, după ce personalul de securitate responsabil cu verificările cu raze X a intrat în grevă, potrivit Reuters, citat de Mediafax.

Transport paralizat și mii de manifestanți în stradă

Și Aeroportul Charleroi, al doilea ca mărime din Belgia, situat la 60 de kilometri sud de Capitală, a anulat toate zborurile programate, conform datelor publicate pe site-ul instituției.

Mii de manifestanți s-au adunat în Gara de Nord din Bruxelles pentru a participa la un marș care traversează centrul orașului. Circulația metroului, autobuzelor și tramvaielor a fost aproape complet suspendată, a transmis operatorul de transport STIB pe platforma X.

Poliția locală a anunțat că traficul rutier din Capitală a fost grav perturbat de incendii provocate pe mai multe bulevarde și că au fost efectuate arestări în rândul protestatarilor.

Greva este organizată de principalele sindicate belgiene.

Context

Protestatarii au început să mărșăluiască pe străzile Bruxellesului marți, în jurul orei 10:45, și au început să se disperseze treptat în jurul orei 12:00. Potrivit președintelui FGTB, Thierry Bodson, în Bruxelles s-au adunat peste 100.000 de manifestanți, în timp ce poliția a raportat aproximativ 80.000 de participanți, scrie Le Soir.

Demonstrația a fost organizată împotriva mai multor măsuri luate de guvernul federal din Arizona, revendicările principale ale celor trei mari sindicate, CSC, FGTB și CGSLB, fiind de natură socio-economică: locuri de muncă de calitate și pensii echitabile. Cele trei sindicate, alături de organizații ale societății civile (45 de grupuri au participat oficial la protest), au salutat succesul mobilizării.

Marți dimineață, ministrul pensiilor, Jan Jambon, s-a întâlnit cu reprezentanți ai sindicatelor din sectorul public. Sindicatele din sectorul privat au fost de asemenea invitate, dar, potrivit biroului ministrului, "probleme de programare au împiedicat întâlnirea". Purtătorul de cuvânt al ministrului a precizat: "Dialogul a fost constructiv. Am subliniat măsurile de tranziție planificate, însă spiritul reformei nu va fi schimbat".

După încheierea marșului, au avut loc confruntări între persoane mascate și forțele de ordine, în partea din spate a coloanei de manifestanți. În jurul orei 14:00, au izbucnit ciocniri fizice între persoane cu cagule și polițiști. Calmul a fost restabilit în zona Carrefour de l'Europe în jurul orei 14:25, însă în alte părți ale orașului, în special în cartierul Marolles, situația a rămas tensionată. Poliția a raportat pagube aduse unor clădiri publice, precum sediul Oficiului pentru Imigrație, crearea de baricade rutiere și incendieri deliberate.

Într-un comunicat, autoritățile au precizat că "zeci de persoane" au fost arestate în legătură cu aceste incidente. Van Bossuyt, ministrul responsabil cu Oficiul pentru Imigrație, a reacționat dur: "Atacul și vandalizarea serviciilor mele nu au nicio legătură cu dreptul la grevă. Este ceva fără precedent".

