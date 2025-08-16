Grimasele lui Putin: reacția liderului rus când jurnaliștii îl asaltează cu întrebări în Alaska

Cunoscut pentru controlul său în public, Vladimir Putin a fost surprins cu garda jos la începutul întâlnirii față în față cu Donald Trump, vineri, la Anchorage, în Alaska. Grimasele și expresiile faciale ale liderului de la Kremlin, după ce a fost asaltat de presa internațională cu întrebări despre războiul din Ucraina, au devenit virale.

Reacția lui Putin la întrebările strigate de reporteri la summitul din Alaska, 15 august 2025 - Profimedia

Scene tensionate la începutul întâlnirii bilaterale dintre Donald Trump și Vladimir Putin din Alaska, la care presa internațională avea acces 10 minute. Jurnaliștii au fost scoși din sală de echipele de securitate după doar câteva minute, după ce au început să îl asalteze pe liderul rus cu întrebări legate de încetarea focului în Ucraina și victimele civile.

Putin s-a făcut că nu aude sau nu înțelege

Președintele Rusiei nu a răspuns deloc întrebărilor despre războiul din Ucraina, în timp ce întâlnirea sa cu președintele Donald Trump și principalii săi consilieri era pe punctul de a începe.

Liderul rus a părut confuz atunci când mai mulți jurnaliști au început să-i adreseze întrebări simultan. Presa i-a cerut să răspundă dacă va fi de acord cu un armistițiu, dacă promite să nu mai ucidă civili și de ce ar trebui Trump să-l creadă pe cuvânt.

Putin a fost apoi surprins în timp ce rostea și striga ceva în direcția presei, însă nu este clar ce a spus. În plus a gesticulat, sugerând că nu aude sau nu înțelge întrebările jurnaliștilor. Deși dorea să se arate amuzat și contrariat de reacția presei, liderul rus a părut mai mult deranjat.

Putin înțelege atât de bine limba engleză încât își corectează adesea propriii traducători, potrivit purtătorului de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a amintit CNN.

