Donald Trump şi Vladimir Putin se vor întâlni peste doar şase zile, pe 15 august, în statul american Alaska, pentru a purta negocieri de pace. Sunt aşteptate condiţii foarte dure din partea liderului de la Kremlin. Putin vrea controlul absolut asupra regiunilor din estul Ucrainei - o cerere despre care Volodimir Zelenski nici nu vrea să audă.

"Cred că dacă nu interveneam, conflictul dintre Ucraina şi Rusia s-ar fi transformat într-un război mondial" a declarat preşedintele Statelor Unite, Donald Trump.

Vladimir Putin şi Donald Trump vor sta vineri faţă în faţă într-o întâlnire istorică. Locul e unul simbolic.

"Statul american Alaska va fi locul în care cei doi lideri de stat se vor aşeza la masa negocierilor de pace. Locaţia nu a fost aleasă întâmplător. Alaska se află la doar 88 de kilometri de Rusia şi, mai bine de 100 de ani, a făcut parte din fostul imperiul rus, până când regiunea a fost vândută americanilor, în 1867. De asemenea, Statele Unite nu fac parte din Curtea Penală Internaţională, astfel că Vladimir Putin nu riscă să fie arestat, cu toate că are pe numele său un mandat internaţional pentru crime de război" explicat reporterul Observator Bianca Iacob.

Putin, prima vizită în Statele Unite în 10 ani

Au trecut 10 ani de la ultima vizită a liderului de la Kremlin în Statele Unite. Era 2015, la un an de la anexarea ilegală a Crimeei. Acum, Putin speră că va reuşi să-l convingă pe Donald Trump să ridice o parte din sancţiunile economice impuse ţării sale şi să facă un schimb de teritorii cu Ucraina.

"Nu e nimic uşor. E foarte complicat. Vor fi nişte schimburi teritoriale care să aducă beneficii ambelor părţi" a mai spus Donald Trump.

Sunt vehiculate mai multe scenarii. Liderul rus le-ar fi promis americanilor că va îngheţa conflictul, dacă primeşte controlul asupra regiunilor Doneţk şi Luhansk - două zone ce sunt ocupate parţial de armata rusă. Aici se află cele mai mari zăcăminte ale Ucrainei de metale rare - grafit, litiu şi uraniu, evaluate la peste 350 de miliarde de dolari. Ucrainenii vor fi nevoiţi să-şi retragă trupele de pe linia estică a frontului şi să se formeze o zonă tampon. Un alt scenariu este ca Statele Unite să recunoască oficial anexarea celor patru regiuni controlate parţial de către Rusia, din sudul şi estul ţării, în schimbul promisiunii că Moscova nu va mai invada, în viitor, Ucraina.

Zelenski: Ucrainenii nu îşi vor ceda teritoriile ocupanţilor

Dincolo de scenarii, Volodimir Zelenski, nu vrea să renunţe la teritorii.

"Răspunsul la problema teritorială ucraineană se află deja în Constituția Ucrainei. Nimeni nu va putea și nu se poate abate de la aceasta. Ucrainenii nu își vor ceda teritoriile ocupanților" a declarat Volodimir Zelenski, preşedintele Ucrainei.

Preşedintele american crede că doar aşa Vladimir Putin va opri focul.

"Europa dorește pace. Liderii europeni doresc pace. Președintele Putin, cred eu, dorește pace, iar Zelenski dorește pace. Acum, președintele Zelenski trebuie să obțină tot ce are nevoie, pentru că va trebui să se pregătească să semneze ceva" a mai spus Donald Trump.

Liderii europeni, întâlnire de urgenţă în Marea Britanie

Rămaşi în afara discuţiilor, liderii europeni se vor întâlni de urgenţă în Marea Britanie, pentru a discuta situaţia.

"Orice acord între forţele americane şi Federaţia Rusă necesită sprijinul sau acordul europenilor, pentru că orice astfel de acord se va referi. Nu poţi să te asiguri că europenii vor îndeplini condiţiile unui potenţial acord, dacă nu sunt la masă. Europa, deşi vrea să vrea să fie o mare putere, vrea să fie un actor relevant, se arată mai degrabă ca un actor neputincios" a explicat analistul de politică externă Marius Ghincea.

Putin i-a întors invitaţia lui Trump. Următoarea rundă de negocieri ar putea fi la Moscova.

Bianca Iacob Like Singurul lucru pe care ştiu bine să îl fac e meseria asta de jurnalist! Într-o lume destinată si dedicată oarecum bărbaților, am ajuns să fiu reporter în două războaie. De fapt, sunt mai multe, vreo 4. ➜

