Putin i-a transmis lui Trump că opreşte războiul dacă Ucraina cedează Donețk. Planul de pace al liderului rus

Publicația americană Bloomberg a dezvăluit, citând surse, că Putin a cerut ca Ucraina să cedeze nu doar zonele din Donețk și Lugansk deja ocupate de Rusia, ci întregul Donbas, ceea ce ar obliga Kievul să își retragă trupele și din restul acestor regiuni, în special din Donețk (Lugansk fiind cucerită de ruși în proporție de 99%), pe care încă le controlează. Un astfel de rezultat ar reprezenta o victorie majoră pentru Putin, notează Bloomberg. Practic, liderul rus ar primi o victorie pe tavă.

Potrivit publicației Bloomberg, în Herson și Zaporojie, celelalte două regiune anexate de Moscova în 2022, Rusia ar urma să își oprească ofensiva pe actualele linii ale frontului, ceea ce ar îngheța situația teritorială de acolo.

Nu este clar dacă Moscova este pregătită să renunțe la vreun teritoriu pe care îl ocupă în prezent aici, inclusiv la centrala nucleară de la Zaporojie, cea mai mare din Europa. Acordul își propune, în esență, să înghețe războiul și să deschidă calea pentru un armistițiu, dar atrage atenția sursa citată termenii propunerii sunt în continuă schimbare, deci nimic nu ar fi bătut în cuie.

WSJ: Putin a transmis americanilor că va opri războiul în schimbul estului Ucrainei

Separat și publicația The Wall Street Journal a dezvăluit, citând oficiali europeni și ucraineni, că Putin a prezentat miercuri, în timpul unei întâlniri cu trimisul american Steve Witkoff, o propunere mai amplă de încetare a focului în Ucraina, oferind oprirea ostilităților în schimbul obținerii întregului Donețk. Potrivit oficialilor europeni informați despre negocierile de la Kremlin, care au durat trei ore, Putin i-a spus lui Witkoff că Rusia ar accepta o încetare completă a focului dacă Kievul își va retrage forțele din regiunea Donețk. Moscova ar urma să primească astfel control deplin asupra regiunilor Donețk, Lugansk, precum și asupra Crimeei, a relatat WSJ. Oficiali europeni și-au exprimat îngrijorări serioase în legătură cu planul, temându-se că Putin trage de timp în negocieri pentru a evita sancțiunile secundare severe propuse de președintele american Donald Trump.

Până în august 2025, Rusia controlează aproximativ 67%-70 % din regiunea Donețk, restul fiind sub control ucrainean.

Trump evocă un "schimb de teritorii", Zelenski promite că ucrainenii "nu îşi vor abandona pământul"

Volodimir Zelenski a respins categoric ideea cedării de teritoriu ucrainean pentru a pune capăt războiului cu Rusia, în replică la declarația lui Donald Trump despre o posibilă "schimbare de teritorii" în cadrul negocierilor de pace. Zelenski a subliniat că, potrivit Constituției Ucrainei, nu poate ceda teritorii și că "nimeni nu va putea abate" țara de la acest principiu, precizând că ucrainenii nu își vor oferi pământul ocupanților "cadou". El a afirmat că Ucraina își dorește pace, dar una "demnă", și a cerut partenerilor să înțeleagă acest lucru.

Zelenski a reiterat că războiul trebuie să se încheie prin acțiunea Rusiei, deoarece Moscova l-a început și îl prelungește, ignorând toate termenele-limită.

Întâlnire Trump - Putin pe 15 august, în Alaska

Președintele american, care a promis în repetate rânduri că va pune capăt războiului din Ucraina, a anunţat că se va întâlni cu liderul rus Vladimir Putin vinerea viitoare, în Alaska.

"Mult aşteptata întâlnire dintre mine, în calitate de președinte al Statelor Unite ale Americii, și președintele Vladimir Putin, al Rusiei, va avea loc vineri, 15 august 2025, în Marele Stat Alaska. Vor urma detalii suplimentare. Vă mulțumim pentru atenția acordată acestei chestiuni!", a transmis liderul de la Casa Albă pe reţeaua sa Truth Social.

Kremlinul a confirmat sâmbătă că preşedintele rus Vladimir Putin se va întâlni vineri în Alaska cu omologul său american Donald Trump, descriind alegerea locului pentru întrevedere ca fiind "destul de logică", relatează AFP, potrivit Agerpres. "Rusia şi Statele Unite sunt vecini apropiaţi, cu o graniţă comună", a explicat consilierul diplomatic al Kremlinului, Iuri Uşakov, citat de agenţiile de presă ruseşti, precizând că Moscova l-a invitat pe Trump să viziteze Rusia după summit.

Potrivit Axios, oficiali de rang înalt din Ucraina, SUA și Europa urmează să se întâlnească în Marea Britanie în acest weekend (între 9 și 10 august), pentru a-și coordona pozițiile înaintea summitului dintre Trump și Putin programat săptămâna viitoare.

Ofensiva rusă pe scară largă împotriva Ucrainei, care a început în februarie 2022, s-a soldat cu cel puţin zeci de mii de morţi în ambele ţări şi a provocat distrugeri imense. După mai mult de trei ani de lupte, poziţiile Ucrainei şi Rusiei sunt încă ireconciliabile. Rusia este acuzată că blochează discuţiile prin menţinerea unor cerinţe maximaliste, în condiţiile în care forţele sale au întâietate pe linia frontului şi continuă să câştige teren acolo.

