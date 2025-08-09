Poate fi Putin arestat dacă păşeşte pe teritoriul SUA? Ce se întâmplă cu mandatul de arestare emis de CPI

Donald Trump, preşedintele Statele Unite ale Americii, a anunţat că se va întâlni cu Vladimir Putin, preşedintele Rusiei, în mai puţin de o săptămână, pentru a discuta pe seama posibilei încheieri a războiului din Ucraina.

Donald Trump şi Vladimir Putin se vor întâlni pe teritoriu american în mai puţin de o săptămână. Preşedintele Statelor Unite ale Americii a anunţat că marea întâlnire a fost deja programată pentru data de 15 august. Vineri, ei vor ajunge în Alaska pentru a discuta pe seama posibilei încheieri a războiului din Ucraina.

Trump, care a spus în repetate rânduri că unul dintre obiectivele mandatului său este încheierea războiului din Ucraina, a reuşit să negocieze întâlnirea cu Putin. Totuşi, analiştii se tem că acesta ar putea ceda în numele ucrainenilor mai mult decât sunt aceştia din urmă dispuşi să accepte.

Politologul Marius Ghincea a explicat astăzi la Observator şi care sunt cele două scenarii ale întâlnirii Trump-Putin, dar şi de ce "nu ar trebui să comparăm cu Conferinţa de la Yalta".

"Comparaţia cu Conferinţa de la Yalta e puţin nepotrivită. Nu suntem în aceeaşi situaţie. Şi pe de altă parte, Yalta a avut loc între mai mulţi actori, toate marile puteri care au câştigat războiul, pe când aici vorbim despre două mari puteri", a spus Marius Ghincea.

Putin are un mandat de arestare pe numele său

Vladimir Putin are un mandat internaţional de arestare emis de Curtea Penală Internaţională de la Haga (CPI) încă din 2023. În teorie, liderul rus ar putea risca să fie arestat dacă păşeşte pe teritoriul mai multor ţări. Totuşi, el a călătorit în 2023 în Mongolia, ţară semnatară a "Statutului de la Roma" (n.r din anul 2002), fără a fi deranjat de autorităţile mongole.

Pe de altă parte, el a declinat o inviaţie la un summit din Africa de Sud, în acelaşi an.

SUA nu este semnatară a Statutului de la Roma

Spre deosebire de Mongolia ori Africa de Sud, Statele Unite ale Americii nu au semnat niciodată Statutul de la Roma, adică nu sunt obligate să răspundă cererilor emise de Curtea Penală Internaţională.

În acest sens, Vladimir Putin nu poate fi reţinut sau arestat chiar dacă pe numele său este emis un mandat al Curţii Penale de la Haga.

Benjamin Netanyahu, alt lider cu mandat de arestare

Un alt lider important pe numele căruia există un astfel de mandat este premierul israelian Benjamin Netanyahu. Acesta a călătorit chiar recent în Statele Unite ale Americii, unde s-a întâlnit cu Donald Trump. L-a avut alături pe Yoav Gallant, ministru al Apărării în Israel, care este de asemenea "căutat" de Curtea Penală Internaţională de la Haga.

Zelenski, despre întâlnirea Trump-Putin

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a reacţionat şi el după ce administraţia de la Washington a anunţat că a pus la punct toate detaliile unei întâlniri între Donald Trump şi Vladimir Putin. Liderul de la Kiev a spus că "ucrainenii nu îşi vor ceda pământul ocupanţilor". Zelenski a subliniat ca "e nevoie de soluţii reale".

"Putem să vedem două scenarii potenţiale în urma întâlnirii. Acela că Donald Trump face nişte concesii teritoriale pe seama Ucrainei. Un al doilea scenariu ar fi că SUA nu va putea oferi astfel de concesii Federaţiei Ruse, iar ruşii ar pleca de la masă, ceea ce ar duce la o creştere a tensiunilor între cele două părţi", a mai explicat astăzi politologul Marius Ghincea la Observator Antena 1.

