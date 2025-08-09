Incendiile de vegetaţie au scăpat de sub control în Grecia, iar un om a murit deja. Peste noapte, flăcările s-au extins în mai multe zone ale ţării, iar rafalele puternice fac aproape imposibilă stingerea focului. Tot din cauza vântului puternic, navigaţia feriboturilor a fost parţial interzisă, iar mai mulţi oameni au rămas în porturi. În regiunea Attica, au fost mobilizaţi inclusiv pompieri români. Focul le dă bătăi de cap şi turcilor. Strâmtoarea Dardanele a fost închisă din cauza unui incendiu de vegetaţie. Atenţie, urmează detalii cu impact emoţional.

Sunt imaginile infernului din Grecia, parcă desprinse dintr-un film apocaliptic. Unul dintre cele mai negre scenarii: în regiunea Keratea, la sud de Atena. Peste noapte, focul a scăpat de sub control. A înghiţit zeci de case şi a pârjolit mai multe terenuri agricole.

Dezastru în Grecia, din cauza incendiilor

"Puteţi vedea cu ce intensitate şi cu ce furie se ridică flacările lângă această casă. Mă aflu la doar 20 de metri distanţă de aceasta", relatează un reporter grec .

Zeci de oameni au fost salvaţi în ultimul moment. "Acest bărbat îşi vede casa arzând. Este o luptă foarte dificilă pe care a încercat să o ducă singur, cu un lighean cu apă", transmite un alt jurnalist.

"Brusc a venit o rafală puternică, care a reaprins focul, l-a întors şi l-a adus spre noi, aici. Şi acesta este rezultatul. Am crescut aici. Aceasta este casa mea. M-am mutat recent din Atena pentru a-mi petrece restul vieții aici, la ţară", povesteşte o localnică.

Bătrân găsit carbonizat într-o clădire

Din mijlocul focului însă nu a mai putut scăpa un bărbat de 76 de ani.

Pompierii l-au găsit carbonizat într-o clădire.

Misiune grea şi pentru pompierii români dislocaţi în Grecia. În regiunea Attica de Est, salvatorii acţionează cu șapte autospeciale, inclusiv o cisternă cu un rezervor de 30.000 de litri de apă.

Un cuplu din Vietnam a murit înghiţit de ape în insula Milos. Împreună cu un grup de turişti, cei doi s-au urcat pe stânci să admire marea, dar au ignorat vântul puternic. Femeia a fost aruncată în apă de o rafală, iar soţul a sări în valuri să o salveze. Niciunul nu a mai reuşit să se întoarcă pe mal.

Incendiile fac prăpăd şi în Grecia

Focul face probleme şi în Turcia. Un nor uriaş de fum a cuprins oraşul Canakkale, după ce un incendiu a izbucnit pe dealurile din apropiere. Strâmtoarea Dardanele a fost parţial închisă pentru a permite aeronavelor și elicopterelor de stingere să arunce apă mai rapid.

Situaţie dramatică şi peste ocean. După incendiile devastatoare de la începutul anului, California se luptă, din nou, cu flăcările. Un incendiu a izbucnit într-o zonă muntoasă, la nord de Los Angeles şi pare scăpat de sub control. Peste 4.000 de persoane au fost evacuate.

