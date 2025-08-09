Un incendiu puternic a izbucnit aseară în interiorul celebrei catedrale romano-catolice din Córdoba, Spania, monument inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO. Focul ar fi pornit dintr-o capelă, cel mai probabil de la o defecţiune a unei mașini de spălat pardoseala. Flăcările s-au extins apoi către acoperișul clădirii. Trei echipe de pompieri au intervenit de urgență şi au salvat monumentul istoric la timp. Două milioane de oameni trec anual pragul catedralei.

Un incendiu puternice a izbucnit vineri, în jurul orei locale 21.00, în catedrala din Córdoba, dar monumentul a fost salvat, deoarece pompierii au stins rapid flăcările, a declarat primarul orașului spaniol, potrivit The Guardian. "Monumentul este salvat. Nu se va răspândi, nu va fi o catastrofă, să spunem așa", a declarat José María Bellido la televiziunea Cadena.

ABC și alte ziare au relatat că o mașină de măturat mecanică a luat foc la fața locului.

Considerat o bijuterie a arhitecturii islamice, situl a fost construit ca moschee, pe locul unei biserici mai vechi, între secolele VIII și X de către conducătorul musulman al orașului din sud, Abd al-Rahman, un emir al dinastiei Umayyad. După ce creștinii au recucerit Spania în secolul al XIII-lea sub domnia regelui Ferdinand al III-lea al Castiliei, clădirea a fost transformată în catedrală și au fost efectuate modificări arhitecturale în secolele următoare.

