India îl sfidează pe Donald Trump: Crește importurile de petrol rusesc în ciuda tarifelor americane

Trei surse din comerțul cu petrol către India au declarat că rafinăriile indiene vor crește importurile de petrol rusesc în septembrie, cu 10-20% față de august, adică cu 150.000-300.000 barili pe zi. India a devenit cel mai mare cumpărător de petrolul rusesc după sancțiunile occidentale impuse Moscovei în urma invaziei din 2022. Acest lucru a permis rafinăriilor indiene să profite de țiței mai ieftin. Pe 27 august a intrat în vigoare suprataxa impusă de Trump pe exporturile Indiei în SUA. Tarifele SUA pentru importurile din India au ajuns în total la 50%.

Narendra Modi, întâlnire cu Vladimir Putin

New Delhi insistă că mizează pe discuții pentru a rezolva problema tarifelor suplimentare, însă premierul Narendra Modi a plecat într-un turneu diplomatic, în cadrul căruia se va întâlni în următoarele zile cu președintele rus Vladimir Putin. Oficialii americani acuză India că profită de pe urma petrolului rusesc vândut de Moscova la preț redus, în timp ce oficialii indieni au acuzat Occidentul de ipocrizie, deoarece UE și SUA continuă să cumpere bunuri rusești de miliarde de dolari.

"Tarifele americane fac parte dintr-o discuție comercială mai amplă între India și SUA. Având în vedere creșterea activității de rafinare din India, graţie țițeiului rusesc cumpărat la discount, nu apreciem că India va renunța semnificativ la importurile din Rusia", a transmis banca BNP Paribas într-o notă informativă.

Fără India, Rusia ar avea dificultăți să mențină exporturile la nivelul actual, fapt ce ar reduce veniturile care finanțează bugetul Kremlinului și continuarea războiului din Ucraina, susţine Reuters. Rusia ar avea mai mult petrol disponibil pentru export luna viitoare deoarece întreruperile de mentenanță și atacurile ucrainene cu drone asupra a 10 rafinării au afectat recent aproape 17% din capacitatea de rafinare a țării, mai susţine Reuters.

În primele 20 de zile din august, India a importat 1,5 milioane barili/zi de petrol rusesc, la același nivel ca în iulie, dar puțin sub media de 1,6 milioane barili/zi din ianuarie-iunie, potrivit datelor Vortexa. Acest volum reprezintă aproximativ 1,5% din oferta globală, făcând India cel mai mare cumpărător de petrol rusesc transportat pe mare, care acoperă circa 40% din necesarul Indiei. China și Turcia sunt și ele mari cumpărători de petrol rusesc.

Cu ce discount vinde Rusia petrol către India

Exportatorii ruși au vândut țiței Urals cu livrare în septembrie la discounturi de 2-3 dolari/baril față de ţiţeiul Brent european. E un discount mai mare faţă de cel de 1,50 dolari/baril practicat în august şi considerat cel mai mic de la începutul războiului.

"Dacă India nu va emite o directivă clară de politică sau dacă economia comerțului nu se schimbă semnificativ, petrolul rusesc va rămâne probabil o parte de bază a mixului de aprovizionare", a explicat Sumit Ritolia, analist la Kpler.

Firma de trading CLSA estimează la rândul său că sunt "riscuri mici ca India să oprească importurile de petrol rusesc" în lipsa unui embargo global. Totodată, CLSA avertizează că, dacă India ar opri brusc importurile, oferta globală ar scădea cu aproximativ un milion de barili/zi, ceea ce ar putea duce temporar prețul petrolului la aproape de 100 de dolari/baril. Traderii spun că efectul deplin al sancțiunilor și tarifelor se va vedea abia în încărcăturile ce vor ajunge în India în octombrie şi care intră la tranzacționare în următoarele zile.

Pe lângă tarifele americane, şi Uniunea Europeană a înăsprit plafonul de preț pentru petrolul rusesc, menit să limiteze veniturile Moscovei. Din 2 septembrie, plafonul este de 47,60 dolari/baril, cu 15% sub prețul pieței. Cu alte cuvinte: dacă Rusia vinde țiței mai scump decât 47,60 dolari/baril, nu va putea folosi firme din UE/SUA pentru transport și asigurare, ceea ce, teoretic, îi limitează opțiunile de export. Practic, Rusia foloseşte celebra flota fantomă de petroliere pentru a ocoli acest plafon.

