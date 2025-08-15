INFOGRAFIE. Ce se ştie până acum despre întâlnirea Trump-Putin din Alaska. Soarta Ucrainei este pe masă INFOGRAFIE Observator

Discuţiile încep la ora 22:30 (ora României)

Discuțiile în format "face-to-face" dintre președintele SUA și cel al Rusiei vor începe vineri, 15 august, la ora locală 11:30 (ora României 22:30). Cei doi lideri vor fi însoțiți de translatori, apoi vor începe negocieri într-un format extins, cu participarea membrilor delegațiilor, notează presa americană.

Din delegația rusă mai fac parte miniștrii de externe, finanțe și apărare, Serghei Lavrov, Anton Siluanov și Andrei Belousov, directorul Fondului Rus de Investiții și emisarul special al președintelui rus, Kirill Dmitriev, precum și Iuri Ușakov. Componența delegației americane nu este încă cunoscută. Potrivit lui Ușakov, durata negocierilor nu a fost stabilită deocamdată și va depinde de cei doi președinți.

"În ceea ce privește agenda summitului, este evident pentru toată lumea că tema centrală va fi soluționarea crizei ucrainene", a spus Uşakov.

Telegraph: "Oferta lui Trump pentru Putin: Minerale din Alaska"

Donald Trump se pregătește să ofere liderului rus acces la mineralele rare pentru a-l determina să pună capăt războiului din Ucraina.

Ridicarea interdicțiilor la export pentru piese și echipamente necesare întreținerii avioanelor ruse reprezintă un alt stimulent. Restricțiile impuse de Occident au făcut ca multe aeronave ruse să fie nefuncționale, iar aproape 30% din flota civilă și militară ar putea fi blocată în următorii cinci ani. Ridicarea sancțiunilor ar fi profitabilă și pentru producătorii americani de aeronave, precum Boeing, care ar putea furniza piese critice.

