Tot ce trebuie să ştii despre întâlnirea Trump-Putin din Alaska. Soarta Ucrainei este pe masă
Donald Trump, preşedintele Statelor Unite ale Americii, se întâlneşte cu Vladimir Putin, preşedintele Rusiei, vineri, pe 15 august, în Alaska. Întâlnirea poate fi decisivă pentru încheierea războiului din Ucraina.
Întâlnirea Trump-Putin, ce ştim în acest moment
Donald Trump şi Vladimir Putin au convenit asupra unei întâlniri în statul american Alaska. Acest teritoriu i-a aparţinut cândva Rusiei, dar a fost cumpărat de americani contra unei sume de şapte milioane de dolari. Cei doi lideri se vor vedea în capitala statului Alaska, Anchorage, într-o bază militară cu o capacitate de 5.500 soldaţi.
Formula şi întâlnirii
Deşi iniţial liderul ucrainean Volodimir Zelenski, precum şi mai mulţi lideri europeni au spus că "nu se poate negocia soarta Ucrainei fără Ucraina la masă", Trump şi Putin vor fi singurii şefi de stat de la acest eveniment. Preşedintele SUA a lăsat de înţeles că Volodimir Zelenski va fi chemat să ia parte la o întâlnire ulterioară.
Scopul Summit-ului
Cei doi lideri se întâlnesc pentru a găsi o formulă de pace în Ucraina. În acest moment, Vladimir Putin ar vrea să păstreze regiunile Doneţk şi Lugansk şi să îi fie recunoscut controlul asupra Peninsulei Crimea. De asemenea, viitorul provinciilor Herson şi Zaporojie este sub semnul întrebării. Ucraina ar vrea ca ruşii să se retragă de acolo, în timp ce autorităţile de la Kremlin spun că nici nu vor să audă de aşa ceva.
Poziţia lui JD Vance
Vicepreşedintele american JD Vance a făcut şi el o declaraţie deosebit de importantă. El a spus că SUA îşi oferă aceste "servicii" privind implicarea în negocieri, dar că ar putea să se retragă complet de la masă dacă una dintre cele două părţi nu răspunde cum trebuie.
Discuţiile încep la ora 22:30 (ora României)
Discuțiile în format "face-to-face" dintre președintele SUA și cel al Rusiei vor începe vineri, 15 august, la ora locală 11:30 (ora României 22:30). Cei doi lideri vor fi însoțiți de translatori, apoi vor începe negocieri într-un format extins, cu participarea membrilor delegațiilor, notează presa americană.
Din delegația rusă mai fac parte miniștrii de externe, finanțe și apărare, Serghei Lavrov, Anton Siluanov și Andrei Belousov, directorul Fondului Rus de Investiții și emisarul special al președintelui rus, Kirill Dmitriev, precum și Iuri Ușakov. Componența delegației americane nu este încă cunoscută. Potrivit lui Ușakov, durata negocierilor nu a fost stabilită deocamdată și va depinde de cei doi președinți.
"În ceea ce privește agenda summitului, este evident pentru toată lumea că tema centrală va fi soluționarea crizei ucrainene", a spus Uşakov.
Telegraph: "Oferta lui Trump pentru Putin: Minerale din Alaska"
Donald Trump se pregătește să ofere liderului rus acces la mineralele rare pentru a-l determina să pună capăt războiului din Ucraina.
Donald Trump se pregătește să ofere liderului rus acces la mineralele rare pentru a-l determina să pună capăt războiului din Ucraina.

Ridicarea interdicțiilor la export pentru piese și echipamente necesare întreținerii avioanelor ruse reprezintă un alt stimulent. Restricțiile impuse de Occident au făcut ca multe aeronave ruse să fie nefuncționale, iar aproape 30% din flota civilă și militară ar putea fi blocată în următorii cinci ani. Ridicarea sancțiunilor ar fi profitabilă și pentru producătorii americani de aeronave, precum Boeing, care ar putea furniza piese critice.
