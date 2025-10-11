Antena Meniu Search
Îngrijorări în Statele Unite, după ce Qatar a anunţat că va construi o bază militară pe teritoriul american

Statele Unite și Qatarul au semnat un acord pentru ca Doha să poată construi o bază care să găzduiască avioane de luptă F-15 și piloți pe o bază aeriană din Idaho, a anunțat vineri ministrul american al Apărării, Pete Hegseth.

de Redactia Observator

la 11.10.2025 , 10:45
Anunțul vine la scurt timp după ce președintele Trump a semnat un decret prin care promite să apere acest stat din Golf împotriva atacurilor, în urma loviturilor aeriene israeliene care au vizat liderul Hamas din Doha.

Pete Hegseth a mulțumit, de asemenea, Qatarului pentru „rolul considerabil” pe care l-a jucat ca mediator în negocierile care au dus la un acord între Israel și Hamas, precum și pentru ajutorul acordat în eliberarea unui cetățean american din Afganistan. Ministrul qatarez a salutat "parteneriatul solid și durabil" și "relațiile strânse în domeniul apărării" dintre cele două țări. Baza aeriană Al Udeid din Qatar este cea mai mare instalație militară a Washingtonului din Orientul Mijlociu.

Relațiile strânse dintre Trump și liderii din Qatar au stârnit întrebări, în special din cauza cadoului oferit președintelui american, un Boeing 747 destinat să fie folosit ca avion prezidențial, potrivit Le Figaro.

Deși acest proiect de instalare a Qatarului în Idaho pare să fi fost în pregătire încă din mandatul democratului Joe Biden, acordul a stârnit îngrijorări, în special din partea Laurei Loomer, o figură a extremei drepte americane, în general aliată cu Trump.

