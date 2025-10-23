Regele Charles al III-lea a ajuns la prima întâlnire oficială cu Papa Leon. Monarhul britanic nu e singur, ci însoţit de regina Camilla.

Momentul culminant al vizitei va fi în Capela Sixtină, unde cei trei se vor ruga în timpul slujbei ecumenice, sub fresca pictată de Michelangelo.

Vizita marchează o premieră - este prima întâlnire dintre un monarh britanic şi un papă, după schisma anglicană de acum 500 de ani.

Această vizită intervine într-un context delicat pentru monarhul britanic, al cărui frate Andrew face obiectul unor noi dezvăluiri copleșitoare în scandalul Epstein, conform AFP, informează Agerpres.

Articolul continuă după reclamă

Pentru Charles al III-lea, care deține și rolul de guvernator suprem al Bisericii Anglicane, va fi vorba despre o primă întâlnire cu noul lider al Bisericii Catolice, care i-a succedat în luna mai regretatului papă Francisc.

Vizita suveranului britanic, însoțit de soția lui, regina Camilla, "va marca un moment important în relațiile dintre Biserica Catolică și Biserica Anglicană", a subliniat biroul de presă de la Palatul Buckingham.

Religia anglicană s-a născut în urmă cu aproape 500 de ani dintr-o sciziune de Biserica Catolică, provocată de regele Angliei Henry al VIII-lea în urma refuzului papei de a anula căsătoria lui cu Catherine de Aragon.

În 1961, mama regelui Charles, regina Elisabeta a II-a, a fost primul monarh britanic care a efectuat o vizită la Vatican după acea schismă.

Un moment important al vizitei din prezent va consta în slujba ecumenică oficiată în Capela Sixtină, când papa și suveranul britanic se vor ruga împreună, joi, sub celebrele fresce pictate de Michelangelo. Tema va fi protejarea naturii, o temă dragă lui Charles al III-lea.

Eveniment istoric

Acest serviciu religios va combina tradiții catolice și anglicane. Corul Capelei Sixtine îl va acompania pe cel al Capelei Saint-Georges de la Castelul Windsor.

"Este un eveniment istoric", a declarat William Gibson, profesor de istorie ecleziastică la Universitatea Oxford Brookes. El reamintește faptul că suveranul britanic este obligat prin lege să fie protestant.

"Din 1536 până în 1914, nu au existat relații diplomatice oficiale între Regatul Unit și Sfântul Scaun", a adăugat el. Londra a deschis o ambasadă la Vatican abia în 1982.

Și abia în 2013 legea britanică a fost ușor relaxată pentru a le permite membrilor familiei regale care se căsătoresc cu catolici să își păstreze locul în ordinea de succesiune, a explicat William Gibson. Până atunci, ei trebuiau să renunțe la orice pretenție la tronul țării.

În timpul vizitei lor, regele Charles și regina Camilla vor asista, de asemenea, la o altă slujbă religioasă ecumenică în Bazilica Sfântul Paul din afara Zidurilor, în Roma.

Cu această ocazie, regele britanic va fi denumit "confrate regal", iar un scaun special a fost creat pentru el, care va rămâne în bazilică și va putea fi utilizat în viitor de succesorii săi la tron.

Papa Leon al XIV-lea și monarhul britanic vor celebra împreună anul jubiliar – "Anul Sfânt" – al Bisericii Catolice, care se desfășoară la fiecare 25 de ani și care atrage milioane de pelerini la Vatican.

Această vizită de stat are loc la o zi după publicarea memoriilor postume ale Verginiei Giuffre, principala acuzatoare în procesul ce îl viza pe pedofilul Jeffrey Epstein.

Ea a afirmat că a fost constrânsă să întrețină relații sexuale cu prințul Andrew, unul dintre frații mai mici ai regelui Charles, de trei ori, dintre care prima a avut loc când ea avea vârsta de 17 ani.

Deja izolat de familia regală încă din 2019, prințul Andrew a anunțat vineri, la presiunea regelui Charles, că renunță la utilizarea titlului său de duce de York.

Regele Charles, care are vârsta de 76 de ani, își continuă tratamentul împotriva cancerului, o afecțiune cu care a fost diagnosticat la începutul anului 2024.

El s-a deplasat deja de mai multe ori în trecut la Vatican.

Cuplul regal britanic l-a întâlnit într-o vizită privată pe predecesorul lui Leon al XIV-lea, papa Francisc, pe 9 aprilie, la Vatican, cu 12 zile înainte de decesul fostului suveran pontif, în marja unei vizite de stat întreprinse în Italia.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Mâncaţi zilnic 5 porţii de fructe și legume? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰