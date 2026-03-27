- Întrebat despre situaţia civililor din Iran, Trump a început să flirteze cu prezentatoarea

Moment stânjenitor creat de președintele american Donald Trump în timpul unui interviu acordat unui post de televiziune de peste ocean.

Cel mai puternic om din lume a uitat pentru câteva secunde că abordează subiecte politice în schimbul unor complimente pentru jurnalista cu care vorbea. În loc să răspundă întrebărilor legate de criza umanitară din Iran și accesul civililor la resurse de bază, Trump a început să flirteze cu prezentatoarea.

Diplomată, jurnalista a spus că meritul este al echipei care se ocupă de machiajul şi coafura ei. Deși a reluat până la urmă şi subiectul Iranului, Donald Trump a evitat să ofere detalii despre situația civililor afectaţi de conflict.

