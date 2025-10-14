Iranul a respins apelul președintelui american Donald Trump pentru un acord de pace, spunând că gestul este " contradictoriu " cu acțiunile militare ale Statelor Unite, care au vizat instalațiile nucleare iraniene în iunie.

Iranul îi răspunde lui Donald Trump: "Comportament ostil şi criminal în contradicţie cu mesajul de pace" - Profimedia

Ministerul de Externe de la Teheran a declarat marți că apelul la pace al președintelui Donald Trump este "în contradicție flagrantă" cu "comportamentul ostil și criminal" al Washingtonului față de poporul iranian.

Reacția vine după ce Trump a spus, într-un discurs susținut luni în Parlamentul israelian, că dorește un acord de pace cu Iranul și că "mingea este în terenul Teheranului", scrie Al Jazeera.

Tensiunile dintre Iran, Israel și Statele Unite s-au amplificat în iunie, după ce Israelul a lansat un conflict de 12 zile împotriva Iranului, în timpul căruia forțele israeliene și americane au lovit mai multe obiective nucleare iraniene.

Potrivit observatorilor regionali, declarațiile Teheranului arată că șansele unui dialog diplomatic rămân reduse, în ciuda mesajelor publice de reconciliere venite din partea Washingtonului.

