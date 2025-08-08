Jaf de aproape 1 milion € în Saint Tropez. Hoţii acţionau când oaspeţii milionari erau la masă sau la sală

Două turiste britanice au fost jefuite de genți Birkin, bijuterii și bani în valoare de un milion de euro din camera lor de hotel în timpul unei vacanțe în Saint Tropez, scrie The Telegraph .

Hotelul de cinci stele, al cărui nume nu a fost făcut public, a fost lovit de mai multe spargeri în această vară, oaspeților fiindu-le furate bijuterii și bunuri personale. Cele două femei, a căror identitate nu a fost dezvăluită, au fost jefuite în noaptea de 4 august, la doar câteva ore după ce ajunseseră la hotel. Au făcut check-in-ul la ora 17:00, au ieșit la cină în Saint-Tropez între orele 20:00 și puțin după miezul nopții, iar spargerea a avut loc în acest interval.

"Când s-au întors, camera fusese răvășită, ușa către terasa privată era forțată, iar seiful din perete fusese smuls," a declarat prietena celor două. Cel mai probabil, hoţii au intrat pe uşa de la terasă a camerei de hotel. Aceştia ar fi plecat cu 11 genți Birkin, valize Dior, ceasuri Patek Philippe, bijuterii Van Cleef & Arpels și accesorii Cartier, inclusiv un inel de logodnă.

Au furat, de asemenea, carduri bancare și numerar în valoare de aproximativ 15.000 €. Valoarea totală a prejudiciului este estimată la aproape un milion de euro. "Au fost complet prădate. Nici măcar pașapoartele nu le mai au. Este o vacanță care s-a transformat într-un coșmar," a mai declarat femeia pentru cotidianul regional Var Matin.

Hotelul de cinci stele, ţinta hoţilor

Nu este prima astfel de spargere la acest hotel, care a fost scena altor două presupuse furturi în ultimele săptămâni. Într-un incident separat, la începutul lui iulie, prima vizită a unui turist brazilian în Saint-Tropez s-a încheiat dezastruos, după ce i-au fost furate două ceasuri de lux în valoare de 74.000 € și 46.000 €, precum și 3.000 € în numerar, din camera sa.

Se pare că turistul se afla la sala de sport și apoi lua micul dejun la hotel când intrușii au intrat în cameră. El s-a plâns că hotelul tergiversează oferirea unei compensații după ce a depus o cerere de despăgubire la asigurări.

Un angajat al hotelului a fost audiat în legătură cu cazul, dar ulterior a fost eliberat fără acuzații. În aceeași perioadă, un alt vizitator ar fi fost jefuit de două ceasuri și 800 €. Două cameriste au fost citate să apară în fața instanței pe 10 septembrie în legătură cu cazul. Niciunul dintre bunurile furate nu a fost recuperat, iar ancheta este în desfășurare.

