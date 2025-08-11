Un cunoscut jurnalist al reţelei Al Jazeera, un coleg al său şi cel puţin alte şase persoane au fost ucişi într-un atac al Israelului, în Fâşia Gaza. Armata israeliană a revendicat atacul asupra lor şi transmite că reporterul era pe statul de plată al Hamas, drept urmare, spun militarii, era o ţintă legitimă.

Doi jurnalişti Al Jazeera, printre care şi Anas al-Sharif, un reporter cunoscut al reţelei de ştiri, au fost ucişi în atacul armatei israeliene. Alături de ei, alţi patru jurnalişti şi încă doi palestinieni, a transmis un reprezentant al spitalului Shifa, pentru Associated Press. Lovitura a distrus şi intrarea în compartimentul de Urgenţe al spitalului.

Shifa este cel mai mare spital din capitala Gaza City, iar jurnaliştii erau acolo pentru a transmite despre consecinţele războiului.

Există voci care au condamnat atacul asupra jurnaliştilor şi consideră că uciderea lor este o răzbunare împotriva celor care documentează războiul de la faţa locului. Israelienii neagă acuzaţiile şi spun că al-Sharif era liderul unei celule a Hamas. Această acuzaţie fusese respinsă anterior, atât de Al Jazeera, cât şi de al-Sharif. Totuşi, Armata israeliană (IDF), a prezentat documente, pe care le numeşte dovezi fără echivoc, care ar arăta că legătura jurnalistului cu teroriştii Hamas. CNN, care a citat declaraţia oficialilor IDF, spune că nu a putut verifica autenticitatea acestor documente.

Sute de oameni pe străzile din Gaza, la procesiunea mortuară

Procesiunea mortuară a corespondentului Mohamed Qreiqeh, coleg al lui al-Sharif, a avut loc astăzi, 11 august. Sute de palestinieni au luat parte la eveniment. În cortegiul funerar au fost şi colegi ai jurnalistului.

Este prima dată când militarii israelieni revendică rapid responsabilitatea pentru un atac în urma căruia mor jurnalişti.

Atacul asupra jurnaliştilor, condamnat de opinia internaţională

Mai multe organizaţii, cât şi cetăţeni simpli de pe Glob au condamnat atacul asupra jurnaliştilor care documentau de la faţa locului efectele războiului asupra cetăţenilor palestinieni.

Organizaţia pentru apărarea drepturilor jurnaliştilor 'Reporteri Fără Frontiere' (RSF) a denunţat luni ''cu fermitate şi indignare asasinatul revendicat'' de armata israeliană contra unui jurnalist al postului de televiziune panarab Al-Jazeera în Fâşia Gaza, transmite Agerpres, care citează AFP.

''Anas al-Sharif, unul dintre jurnaliştii cei mai cunoscuţi din Fâşia Gaza, era vocea suferinţei impuse palestinienilor din Gaza de către Israel'', a declarat ONG-ul într-un comunicat, cerând o ''acţiune puternică din partea comunităţii internaţionale pentru a stopa armata israeliană''.

Al-Jazeera, ce are sediul în Qatar, a anunţat duminică moartea a cinci dintre jurnaliştii săi survenită în timpul unei lovituri israeliene în enclava palestiniană. Printre victime se află Anas al-Sharif (28 de ani), un reporter pe care armata israeliană a recunoscut că l-a ţintit întrucât era ''terorist''.

Ceilalţi jurnalişti decedaţi sunt corespondentul Mohammed Qreiqeh şi cameramanii Ibrahim Zaher, Mohammed Noufal şi Moamen Aliwa.

Numele lor se adaugă listei cu aproape 200 de jurnalişti, potrivit RSF, ucişi în timpul războiului declanşat de atacul terorist comis de mişcarea palestiniană Hamas în sudul Israelului pe 7 octombrie 2023.

Potrivit RSF, ''Consiliul de Securitate al ONU urmează să se reunească de urgenţă pe baza rezoluţiei 2222/2015 privind protejarea jurnaliştilor în perioade de conflict militar'', în scopul evitării ''unor decese extrajudiciare ale profesioniştilor din media''.

RSF reaminteşte că a depus ''patru plângeri'' contra armatei israeliene ''la Curtea Penală Internaţională, pentru infracţiuni de război comise contra jurnaliştilor în Gaza''.

Armata israeliană a confirmat că l-a ţintit pe Anas al-Sharif, pe care l-a calificat ''terorist care se dădea drept jurnalist''. Al-Sharif era şeful unei ''celule teroriste din interiorul organizaţiei teroriste Hamas şi era responsabil pentru pregătirea de atacuri cu rachete contra civililor şi trupelor israeliene'', a adăugat armata israeliană pe Telegram.

RSF a afirmat că aceste acuzaţii au fost formulate ''în lipsă de probe'' şi i-a reproşat armatei israeliene că a ''reprodus un procedeu cunoscut şi deja dovedit, în special contra jurnaliştilor Al-Jazeera''. ''Pe 31 iulie 2024, armata israeliană i-a ucis pe reporterii Ismail al-Ghoul şi Rami al-Rifi într-o lovitură ţintită şi revendicată, acuzându-l pe primul dintre ei că este terorist'', a precizat RSF.

