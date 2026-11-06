Liderul unui cult religios, condamnat la 200 de ani de închisoare. 190 de copii au murit, forţaţi să postească

Paul Mackenzie, liderul unui cult religios din Kenya, a fost condamnat la 200 de ani de închisoare pentru uciderea a 191 de persoane, dintre care 190 erau copii. Victimele au murit în urma unei campanii de abuzuri și post forțat.

Paul Mackenzie, fondatorul Bisericii Internaționale Good News (Good News International Church), a fost condamnat vineri, alături de alte peste 20 de persoane, de Înalta Curte din Mombasa, Kenya, potrivit CNN.

Post pentru Rai

Liderul religios și-a convins adepții să își abandoneze locuințele și să se mute în pădurea Shakahola, din estul Kenyei. Acesta le promitea că postul îi va apropia de Dumnezeu și îi va pregăti pentru a ajunge în Rai.

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În urma abuzurilor și a privării forțate de hrană, 191 de persoane și-au pierdut viața, dintre care 190 erau copii.

Instanța a stabilit că învățăturile religioase au fost folosite pentru a-i obliga pe adepți să țină post. Paznicii le controlau deplasările și îi împiedicau să plece. Cei care se opuneau erau constrânși să se supună, în timp ce copiii erau imobilizați, privați de hrană și pedepsiți atunci când încercau să mănânce sau să fugă.

Potrivit unui raport al Senatului din Kenya privind decesele, predicile lui Mackenzie se bazau în mare parte pe credințe apocaliptice, legate de sfârșitul lumii. Acesta susținea că lumea urma să se sfârșească în august 2023, iar adepților li se spunea să postească pentru a "se întâlni cu Iisus".

Conform planului impus de liderul religios, copiii urmau să moară primii, apoi tinerii și femeile. Bărbații trebuiau să rămână în viață suficient de mult timp pentru a îngropa trupurile neînsuflețite, înainte de a muri la rândul lor.

Mackenzie a fost găsit vinovat de omor luna trecută. În motivarea hotărârii, judecătoarea Diana Kavedza a explicat modul în care acesta a folosit predici și materiale scrise pentru a-și convinge adepții că lumea exterioară era malefică și că mântuirea putea fi găsită doar în pădure.