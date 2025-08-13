Marea Britanie i-a avertizat pe liderii UE, inclusiv pe Macron, Merz și Kallas, să nu mai ceară public includerea Ucrainei la summitul Trump-Putin, temându-se că acest lucru l-ar putea înfuria pe Trump și ar duce la excluderea Europei din proces.

Londra le-a cerut lui Merz și Macron să nu-l mai preseze pe Trump să cheme Kievul la summitul cu Putin

Oficialii britanici sunt din ce în ce mai îngrijorați de declarațiile făcute în spațiul public de lideri precum Emmanuel Macron, Friedrich Merz și Kaja Kallas, cu privire la viitorul Ucrainei. Temerea este generată de solicitările adresate public președintelui american, care ar putea avea un efect contrar, determinându-l să excludă Europa din discuții, informează The Telegraph.

Contextul este dat de apropiatele negocieri directe dintre Trump și Putin, care urmează să discute vineri, în Alaska, un posibil armistițiu în Ucraina.

Reprezentanți Downing Street: Dialog confidenţial, nu presiuni publice

Surse apropiate discuțiilor au remarcat faptul că premierul britanic Sir Keir Starmer nu a făcut nicio declarație publică pe acest subiect după comunicatul comun de sâmbătă seară, preferând să acționeze discret, din culise, relatează publicaţia britanică.

Într-un briefing cu jurnaliștii de luni, purtătorul de cuvânt al premierului nu a cerut explicit ca președintele ucrainean Volodimir Zelenski să fie prezent la discuțiile din Alaska, în ciuda solicitărilor făcute public de oficiali europeni.

Reprezentanți ai Downing Street susțin de mult timp, în privat, că cea mai eficientă modalitate de a influența poziția lui Trump este prin dialog confidențial, nu prin presiuni publice.

Oficial britanic: Riscă să-i enerveze pe americani

Un oficial britanic a declarat pentru The Telegraph că există îngrijorări legate de "comentariile publice inutile" venite din partea liderilor europeni în legătură cu discuțiile dintre Trump și Putin programate pentru această săptămână.

Sursa The Telegraph a precizat: "Spre deosebire de colegii noștri europeni, noi nu ieșim public să facem solicitări americanilor. Felul în care par să acționeze europenii riscă să-i enerveze pe americani și să-l irite pe Trump, mai ales dacă încep să vină cu cereri și să traseze linii roșii".

Cancelarul german a cerut ca Volodimir Zelenski să participe la discuțiile din Alaska, declarând: "Ne pregătim intens, la nivel european, împreună cu guvernul SUA, pentru această întâlnire. Și sperăm și presupunem că guvernul ucrainean și președintele Zelenski vor fi implicați în această întâlnire."

Kaja Kallas a susținut, la rândul său, participarea Kievului, subliniind: "Nu putem accepta ca problemele teritoriale dintre Rusia și America să fie discutate sau chiar decise peste capul europenilor și al ucrainenilor." Ea a adăugat ulterior că UE lucrează la un nou pachet de sancțiuni pentru a pedepsi Rusia pentru continuarea invaziei.

Pe X, Emmanuel Macron a scris: "Viitorul Ucrainei nu poate fi decis fără ucraineni, care luptă de peste trei ani pentru libertatea și securitatea lor. Europenii vor face, de asemenea, parte din soluție, deoarece propria lor securitate este în joc."

Premierul polonez Donald Tusk a declarat: "Voi aștepta… rezultatele întâlnirii dintre președinții Trump și Putin - am multe temeri și multe speranțe."

Soarta Ucrainei, încă sub atacul invaziei ruse începută în februarie 2022, va fi discutată vineri, în prima întâlnire față în față dintre Trump și Putin de la revenirea lui Trump la Casa Albă.

Deși detaliile propunerilor rămân neclare, una dintre principalele divergențe pare a fi cererea Moscovei de a primi teritorii aflate sub control ucrainean în schimbul unui armistițiu.

