Emmanuel Macron l-a numit premier tot pe Sebastien Lecornu la 4 zile după ce acesta și-a anunțat demisia

La patru zile de la demisie, Sebastien Lecornu a fost numit iar prim-ministru al Franței de președintele Emmanuel Macron, într-un context de criză politică și tensiuni interne. Decizia a venit după consultări la Palatul Elysee cu principalele partide, exceptând extremele politice. Lecornu are termen până luni să prezinte bugetul pentru anul viitor, însă formarea unui nou guvern rămâne incertă. El a declarat că acceptă misiunea "din datorie", pentru a face bugetul și a răspunde problemelor cetățenilor.

Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, l-a reconfirmat pe Sebastien Lecornu în funcţia de prim-ministru vineri seara, la patru zile după demisia acestuia, a anunţat preşedinţia franceză într-un comunicat, fără alte detalii, după lungi negocieri pentru a scoate Franţa din impasul politic. "Accept - din datorie - misiunea care mi-a fost încredinţată", a comentat Lecornu pe X, afirmând că noul guvern "va trebui să întruchipeze reînnoirea" şi că "toate problemele ridicate" în cursul consultărilor din ultimele zile cu grupările politice vor fi "deschise dezbaterii parlamentare".

Macron a făcut anunțul târziu, vineri seara, la câteva ore după ce s-a întâlnit la Palatul Elysee cu liderii principalelor partide, cu excepția celor de extremă dreaptă și extremă stângă. Partidele Adunarea Națională (Rassemblement National /RN), de extrema dreaptă, și Franța Nesupusă (LFI), din partea stângii radicale, nu au fost convocate pentru că, contrar celorlalte, ambele au declarat că doresc dizolvarea parlamentului, a explicat anturajul lui Emmanuel Macron.

A doua numire a lui Lecornu este o surpriză, mai ales că, acum două zile, acesta declara că nu "vânează funcția" și că "misiunea sa s-a încheiat". Nu este cert dacă va reuși să formeze un guvern, dar va trebui să se miște rapid: are termen până luni pentru a prezenta bugetul pe anul viitor în parlament.

Palatul Elysee a transmis că președintele l-a "mandatat pe Lecornu să formeze un guvern", iar anturajul lui Macron a lăsat de înțeles că acesta a primit "mână liberă" pentru a acționa. Lecornu a publicat ulterior un mesaj lung pe platforma X (fosta Twitter), în care spune că a acceptat "din datorie misiunea încredințată de președinte, pentru a face totul ca Franța să aibă un buget până la sfârșitul anului și pentru a răspunde problemelor cotidiene ale compatrioților noștri".

Lecornu a impus condiții: un guvern fără candidați la prezidențiale

Potrivit Le Figaro, Sebastien Lecornu i-ar fi impus condiții lui Emmanuel Macron pentru a accepta iar funcția. A cerut ca viitorul guvern să nu aibă candidați la prezidențiale, fără nicio excepție. Printre cei vizați se numără Bruno Retailleau, președintele partidului Les Républicains, care a blocat primul guvern al lui Lecornu duminica trecută, și Gerald Darmanin. Lecornu consideră acest lucru necesar pentru adoptarea bugetului. Practic, misiunea sa ar urma să fie de trei luni. De asemenea, a cerut ca toate temele de dezbatere cu opoziția să fie redeschise în Parlament, inclusiv reforma pensiilor.

Conflictele politice interne despre reducerea datoriei naționale și a deficitului bugetar au dus la demisia a doi dintre ultimii trei prim-miniștri, astfel că misiunea actualului premier este extrem de dificilă. Situația lui Lecornu este și mai complicată deoarece el trebuie să treacă de votul de încredere al parlamentului, unde Macron nu are majoritate, iar popularitatea președintelui este foarte scăzută (14%), ceea ce face sprijinul parlamentar incert. Parlamentul francez este divizat în trei blocuri: alianța de stânga, centru-dreapta și extrema dreaptă.

Reacții la a doua numire a lui Lecornu

Reacțiile politice la reconfirmarea lui Sebastien Lecornu ca prim-ministru sunt împărțite. Marine Le Pen și Jordan Bardella (RN) consideră că acest guvern nu are niciun viitor și intenționează să depună moțiuni de cenzură. Bardella a catalogat guvernul Lecornu II drept o "glumă proastă, o rușine pentru democrație și o umilință pentru francezi".

LFI, prin Manuel Bompard și Eric Coquerel, a criticat decizia și a anunțat depunerea unei moțiuni de cenzură, considerând a doua numire a lui Lecornu o sfidare la adresa francezilor. Partidul Socialist a lui Olivier Faure a respins zvonurile despre "o înțelegere" cu premierul, în timp ce fosta prim-ministră Elisabeth Borne (Renaissance, partidul centrist fondat de Emmanuel Macron) l-a felicitat pe Lecornu și a subliniat necesitatea compromisurilor pentru binele țării.

Fabien Roussel, liderul Partidului Comunist Francez, a numit "inacceptabilă" reconfirmarea lui Lecornu în funcție și a spus că președintele Macron este "complet deconectat de la oameni". El a transmis că singura reacție posibilă este moțiunea de cenzură.

Edouard Philippe, fost prim-ministru și liderul partidului Horizons, a amenințat la negocieri cu ieșirea de la guvernare, chiar dacă guvernul este condus de un "macronist", pledând pentru menținerea reformei pensiilor și limitarea presiunii fiscale.

Surse apropiate lui Gabriel Attal, secretarul general al partidului Renaissance, au spus pentru Le Figaro că acesta sprijină reconfirmarea lui Lecornu și va acționa constructiv pentru progresul țării, chiar dacă ar fi preferat un prim-ministru mai independent de Macron.

