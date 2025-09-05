Antena Meniu Search
Mark Rutte avertizează: Rusia şi China se pregătesc pentru confruntări pe termen lung

Secretarul General al NATO, Mark Rutte, a avertizat că Rusia şi China îşi pregătesc industriile de apărare pentru "confruntări pe termen lung".

de Redactia Observator

la 05.09.2025 , 16:34
Mark Rutte tine o alocutiune in cadrul unui summit de aparare din Praga

"Ne confruntăm cu ameninţări grave şi de durată: Rusia şi China investesc masiv în modernizarea armatelor lor", a explicat Rutte, la un summit de apărare din Praga, conform Bloomberg. "Industriile lor de apărare produc arme şi echipamente militare cu o viteză remarcabilă".

China şi-a prezentat cea mai nouă rachetă balistică intercontinentală care poartă denumirea "DF-61". Numele este unul vechi, dar tehnologia de pe noua rachetă ţine pasul cu vremurile, susţin chinezii.

DF-61 a putut fi văzută pentru prima dată pe reţelele de socializare cu câteva minute înainte de apariţia "oficială" la cea mai mare paradă militară din istoria Chinei. Racheta balistică intercontinentală a fost transportată pe o platformă mobilă cu opt roţi şi i-a luat prin surprindere pe analiştii militari.

Rutte a avertizat că parada nu a fost doar o încercare de "a impresiona", ci mai degrabă "de a exercita agresiv influență și de a încerca să remodeleze ordinea globală și să submineze libertatea și securitatea noastră".

El a avertizat că provocarea la adresa NATO nu se limitează la Rusia, menționând că aprofundarea cooperării industriale în domeniul apărării dintre China, Iran și Coreea de Nord atinge "niveluri fără precedent".

