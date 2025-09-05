Mark Rutte avertizează: Rusia şi China se pregătesc pentru confruntări pe termen lung

Secretarul General al NATO, Mark Rutte, a avertizat că Rusia şi China îşi pregătesc industriile de apărare pentru " confruntări pe termen lung ".

Mark Rutte tine o alocutiune in cadrul unui summit de aparare din Praga - Profimedia

"Ne confruntăm cu ameninţări grave şi de durată: Rusia şi China investesc masiv în modernizarea armatelor lor", a explicat Rutte, la un summit de apărare din Praga, conform Bloomberg. "Industriile lor de apărare produc arme şi echipamente militare cu o viteză remarcabilă".

China şi-a prezentat cea mai nouă rachetă balistică intercontinentală care poartă denumirea "DF-61". Numele este unul vechi, dar tehnologia de pe noua rachetă ţine pasul cu vremurile, susţin chinezii.

DF-61 a putut fi văzută pentru prima dată pe reţelele de socializare cu câteva minute înainte de apariţia "oficială" la cea mai mare paradă militară din istoria Chinei. Racheta balistică intercontinentală a fost transportată pe o platformă mobilă cu opt roţi şi i-a luat prin surprindere pe analiştii militari.

Articolul continuă după reclamă

Rutte a avertizat că parada nu a fost doar o încercare de "a impresiona", ci mai degrabă "de a exercita agresiv influență și de a încerca să remodeleze ordinea globală și să submineze libertatea și securitatea noastră".

El a avertizat că provocarea la adresa NATO nu se limitează la Rusia, menționând că aprofundarea cooperării industriale în domeniul apărării dintre China, Iran și Coreea de Nord atinge "niveluri fără precedent".

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei La şcoala copilului vostru se poartă uniformă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰