Medvedev, atac furibund la adresa Europei: Imbecilii blochează eforturile SUA în conflictul ucrainean

Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, a afirmat, potrivit agenției TASS, că politicienii europeni încearcă să împiedice demersurile SUA de soluționare a conflictului din Ucraina, iar autoritățile de la Kiev ar fi mers până la a invita mercenari din cartelurile de droguri din America Latină să lupte de partea lor.

de Redactia Observator

la 11.08.2025 , 08:53
"În timp ce imbecilii europeni încearcă să împiedice încercările SUA de a rezolva conflictul ucrainean, regimul agonizant Bandera recrutează în panică cele mai josnice gunoaie ale umanităţii pentru a lupta pe front", a declarat Medvedev pe canalul său Telegram.

"Este vorba despre angajarea de către regimul de la Kiev a unor ucigaşi din cartelurile de droguri din Columbia şi Mexic, ale căror nume sunt cunoscute în întreaga lume, judecând după relatările mass-media şi serialele TV despre crimele legate de droguri: "Clan del Golfo", "Sinaloa", "Jalisco Nueva Generacion" şi altele", a subliniat el.

Potrivit lui Medvedev, care a fost preşedinte al Rusiei în perioada 2008-2012, "compania Segurcol Ltd. cu sediul în Medellin recrutează bandiţi", dar "luptătorii cartelurilor de droguri se dovedesc a fi soldaţi slabi".

"Prin urmare, trupele noastre îi distrug atât de repede încât transportatorii de sicrie nu au timp să adune sicriele tuturor celor care nu şi-au găsit odihna veşnică în pământul umed", a adăugat el.


