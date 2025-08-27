Melania Trump vrea să ducă tehnologia la alt nivel şi să introducă inteligenţa artificială în şcolile americane.

Prima Doamnă a Statelor Unite a prezentat iniţiativa într-un videoclip publicat de Casa Albă. Aceasta spune că noul proiect îi va încuraja pe copii şi profesori să rezolve probleme din viaţa reală cu ajutorul soluţiilor oferite de noua tehnologie.

"În calitate de persoană care a realizat o carte audio cu ajutorul inteligenței artificiale și a promovat siguranța online prin Take It Down Act, am văzut direct potențialul acestei tehnologii puternice", a declarat Prima Doamnă într-un scurt videoclip prin care a anunțat Presidential AI Challenge. "Acum, vă predau vouă ștafeta inovației", transmite AP.

"Așa cum America a condus odată lumea în ceea ce priveşte cucerirea cerului, suntem pregătiți să conducem din nou", a continuat ea. "De această dată, în era inteligenței artificiale."

Toți elevii, de la grădiniță până la clasa a XII-a, sunt invitați "să își elibereze imaginația și să demonstreze spiritul inovației americane”, a spus Melania Trump.

Cei care se înscriu vor realiza un proiect utilizând o metodă sau un instrument de inteligență artificială pentru a răspunde unei provocări din comunitate.

Proiectele trebuie depuse până la sfârşitul lunii decembrie, iar în vara anului viitor, finaliştii vor fi invitaţi la Washington să-şi prezinte soluţiile. Un premiu de 10.000 de dolari este pus în joc.

