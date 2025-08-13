Mesajul premierului Spaniei pentru familia lui Mircea, românul mort în incendiul de vegetaţie din Tres Cantos

Un român a murit într-un incendiu forestier în orașul Tres Cantos, o suburbie din nordul Madridului. Mircea este prima victimă a numeroaselor incendii care afectează Spania, iar decesul său a impresionat întreaga ţară. Şi premierul spaniol Pedro Sánchez a prezentat condoleanţe familiei bărbatului.

Mircea Spiridon, un român de 50 de ani, a murit în incendiile din Spania - Facebook

Un român a murit în Spania, victimă a incendiilor de pădure care au devastat zona Tres Cantos din apropierea capitalei Madrid. Potrivit presei spaniole, românul lucra la un centru ecvestru care a fost cuprins de flăcări.

Bărbatul, în vârstă de 50 de ani, a fost transportat cu elicopterul la spitalul La Paz, dar a murit ulterior, după ce suferise arsuri pe 98% din suprafaţa corpului. El se afla într-un centru ecvestru din Soto de Viñuelas, unde au murit arse şi o parte dintre animale.

Mesajul lui Pedro Sánchez

Articolul continuă după reclamă

Premierul Pedro Sánchez a prezentat condoleanţe familiei bărbatului care a murit în urma incendiului din Tres Cantos şi a mulţumit serviciilor de urgenţă pentru "eforturile neobosite".

"Toată afecțiunea mea se îndreaptă către familia bărbatului care a decedat la Tres Cantos din cauza incendiului. Recunoștința mea se îndreaptă către toți profesioniștii din brigăzi și alte servicii de urgență care lucrează neobosit pentru a le stinge. Ne aflăm într-un risc extrem de incendii de vegetație. Fiți foarte prudenți", a scris pe X premierul spaniol.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Cine a fost Mircea Spiridon

Au trecut aproape două decenii de când Mircea Spiridon, un cetățean român de 50 de ani, a ajuns în Tres Cantos cu scopul de a-și sprijini familia. Mecanic de profesie, era cunoscut în oraș, unde era cunoscut pentru generozitatea și disponibilitatea sa de a ajuta.

Potrivit 20minutos.es, numele lui a ajuns din nefericire să fie legat de incendiul care a devastat peste 2.000 de hectare de lângă Madrid, încă de luni. Bărbatul a murit încercând să salveze din calea flăcărilor caii și pe proprietarul unei herghelii unde lucra.

Incendiul, care a izbucnit în jurul orei 20:00 într-o zonă cu vegetaţie, lângă cartierul rezidențial Soto de Viñuelas, s-a răspândit cu o viteză neobișnuită, alimentat de vânt și temperaturile ridicate. În doar 40 de minute, flăcările au mistuit șase kilometri și au forțat evacuarea a aproximativ 200 de locuitori și a mai multor afaceri din zonele apropiate de focar.

Când flăcările au cuprins centrul ecvestru unde lucra, Mircea s-a grăbit acolo pentru a-și ajuta prietenul - Miguel, proprietarul în vârstă de 83 de ani - și pentru a încerca să elibereze caii din grajduri, potrivit localnicilor care au vorbit cu publicația spaniolă. Dar focul s-a propagat prea repede și i-a prins pe toţi în capcana mortală.

Mircea a fost salvat de un elicopter al Gărzii Civile, având arsuri pe 98% din suprafața corpului și răni grave cauzate de inhalarea fumului. Din păcate, a murit câteva ore mai târziu la spitalul public La Paz.

Strângere de fonduri pentru soția și copiii lui

Familia sa, "devastată de pierdere", încearcă acum să îi repatrieze trupul în Tulcea pentru a fi înmormântat lângă mama sa. Cei mai apropiați prieteni ai lui au lansat o campanie de strângere de fonduri pe Gofundme.com. "Vrem să ne unim forțele pentru a-i sprijini în această perioadă dificilă. Fiecare contribuție, oricât de mică, este o îmbrățișare care ajunge la ei și le amintește că nu sunt singuri", explică promotoarea inițiativei, María Requejo, în descriere. "Pentru că eroii merită să fie amintiți, iar familiile lor, sprijinite."

Campania de donații a strâns deja peste 2.000 de euro din cei 5.000 necesari, iar apropiații au postat și pe Facebook că a fost amenajat un spațiu pentru donații fizice la barul Ana-María din centrul orașului Tres Cantos: "Cu mare tristețe ne luăm rămas bun de la dragul nostru Mircea. A fost tată, soț și un prieten adevărat pentru toți cei care l-au cunoscut. Un suflet vesel și bun ne-a părăsit."

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ați plătit vreodată analize care ar fi trebuit decontate de stat? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰