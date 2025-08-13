Un mecanic român stabilit de aproape 20 de ani în Spania și-a pierdut viața în incendiul devastator din Tres Cantos, Madrid, în timp ce încerca să salveze caii dintr-o herghelie unde lucra. Mircea Spiridon, în vârstă de 50 de ani, a fost grav rănit de flăcările care au mistuit peste 2.000 de hectare și a murit la spital, lăsând în urmă o familie îndurerată.

Au trecut aproape două decenii de când Mircea Spiridon, un cetățean român de 50 de ani, a ajuns în Tres Cantos cu scopul de a-și sprijini familia. Mecanic de profesie, era cunoscut în oraș, unde era cunoscut pentru generozitatea și disponibilitatea sa de a ajuta.

Potrivit 20minutos.es, numele lui a ajuns din nefericire să fie legat de incendiul care a devastat peste 2.000 de hectare de lângă Madrid, încă de luni. Bărbatul a murit încercând să salveze din calea flăcărilor caii și pe proprietarul unei herghelii unde lucra.

Incendiul, care a izbucnit în jurul orei 20:00 într-o zonă cu vegetaţie, lângă cartierul rezidențial Soto de Viñuelas, s-a răspândit cu o viteză neobișnuită, alimentat de vânt și temperaturile ridicate. În doar 40 de minute, flăcările au mistuit șase kilometri și au forțat evacuarea a aproximativ 200 de locuitori și a mai multor afaceri din zonele apropiate de focar.

Când flăcările au cuprins centrul ecvestru unde lucra, Mircea s-a grăbit acolo pentru a-și ajuta prietenul - Miguel, proprietarul în vârstă de 83 de ani - și pentru a încerca să elibereze caii din grajduri, potrivit localnicilor care au vorbit cu publicația spaniolă. Dar focul s-a propagat prea repede și i-a prins pe toţi în capcana mortală.

Mircea a fost salvat de un elicopter al Gărzii Civile, având arsuri pe 98% din suprafața corpului și răni grave cauzate de inhalarea fumului. Din păcate, a murit câteva ore mai târziu la spitalul public La Paz.

Strângere de fonduri pentru soția și copiii lui

Familia sa, "devastată de pierdere", încearcă acum să îi repatrieze trupul în Tulcea pentru a fi înmormântat lângă mama sa. Cei mai apropiați prieteni ai lui au lansat o campanie de strângere de fonduri pe Gofundme.com. "Vrem să ne unim forțele pentru a-i sprijini în această perioadă dificilă. Fiecare contribuție, oricât de mică, este o îmbrățișare care ajunge la ei și le amintește că nu sunt singuri", explică promotoarea inițiativei, María Requejo, în descriere. "Pentru că eroii merită să fie amintiți, iar familiile lor, sprijinite."

Campania de donații a strâns deja peste 2.000 de euro din cei 5.000 necesari, iar apropiații au postat și pe Facebook că a fost amenajat un spațiu pentru donații fizice la barul Ana-María din centrul orașului Tres Cantos: "Cu mare tristețe ne luăm rămas bun de la dragul nostru Mircea. A fost tată, soț și un prieten adevărat pentru toți cei care l-au cunoscut. Un suflet vesel și bun ne-a părăsit."

