Mihail Hodorkovski şi Garry Kasparov, anchetaţi de FSB pentru complot de răsturnare a regimului de la Kremlin

Serviciul Federal de Securitate al Rusiei l-a acuzat pe Mihail Hodorkovski că ar fi creat o organizație teroristă și că ar complota pentru răsturnarea violentă a regimului de la Kremlin. Fostul oligarh respinge acuzațiile și susține că " Kremlinul vede povestea cu APCE [n.r. Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei] ca pe o mare problemă ".

Mihail Hodorkovski la sesiunea foto pentru filmul "Citizen K", în cadrul celei de-a 76-a ediții a Festivalului de Film de la Veneția, la Sala Grande, pe 31 august 2019, în Veneția, Italia - Profimedia

Serviciul Federal de Securitate (FSB) din Rusia a anunțat marți că a formulat acuzații penale împotriva unor opozanți proeminenți ai războiului din Ucraina, printre care se numără și fostul oligarh Mihail Hodorkovski. Autoritățile ruse îi acuză de formarea unei "organizații teroriste" și de complot pentru "răsturnarea prin forță a guvernului rus", conform Agerpres.

Potrivit FSB, acuzațiile se referă la activitatea Comitetului Anti-Război, o organizație fondată în străinătate, în februarie 2022, după declanșarea invaziei rusești în Ucraina.

Comitetul Anti-Război cerea lichidarea guvernului rus

Printre membrii marcanți ai Comitetului se numără fostul campion mondial de șah Garry Kasparov, criticul regimului Vladimir Kara-Murza, comentatoarea politică Ekaterina Schulmann și filantropul Boris Zimin. Toți trăiesc în exil și au fost etichetați de autoritățile ruse drept "agenți străini".

Serviciul susține că organizația "a cerut lichidarea guvernului rus" și că a contribuit la crearea unei "Platforme a Forțelor Democratice Ruse" în cadrul Consiliului Europei, o inițiativă descrisă de Hodorkovski drept o "adunare de tranziție" și un posibil "guvern alternativ".

"Kremlinul vede povestea cu APCE ca pe o mare problemă"

Într-un mesaj postat pe platforma X, Mihail Hodorkovski a respins acuzațiile și a negat că organizația ar finanța armata ucraineană sau că ar avea intenția de a prelua puterea în Rusia, scrie The Moscow Times.

"Kremlinul vede povestea cu APCE ca pe o mare problemă", a scris el, referindu-se la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei.

El și ceilalți vizați trăiesc în exil. FSB a anunțat că desfășoară "acțiuni investigative", fără a oferi alte detalii. Dacă vor fi condamnați și extrădați, ar putea primi pedepse de până la închisoare pe viață, conform legislației antiteroriste ruse.

