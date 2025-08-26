Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Ministrul Transporturilor din Turcia, prins cu 224 km/h la volan. Ce amendă a primit

Ministrul Transporturilor din Turcia a iscat un scandal după ce a stabilit recordul de viteză pe cea mai nouă autostradă. 224 de km este viteza cu care a circulat pe ruta Ankara - Nigde.

de Redactia Observator

la 26.08.2025 , 14:56

Oficialul a fost filmat la volan şi a postat imaginile pe reţelele sociale. Vrăjit de calitatea asfaltului şi de acordurile muzicale care se auzeau în difuzoarele maşinii, ministrul a uitat de limita de viteză.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Vitezometrul digital a arătat pentru câteva secunde 224 de km la oră. Viteza a început să scadă când la radio s-a auzit un discurs al preşedintelui Erdogan care elogia infrastructura.

Articolul continuă după reclamă

Pentru isprava sa, ministrul transporturilor a primit o amendă de aproape 200 de euro. 

Confruntat cu un val de critici, Uraloglu a publicat pe platforma X o imagine cu amenda primită, scriind: "Prezint scuze națiunii noastre".

Limita maximă de viteză pe autostrăzile din Turcia este de 140 km/h. Anul trecut, 6.351 de persoane au murit în aproape 1,5 milioane de accidente rutiere, potrivit datelor oficiale, relatează Reuters.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

ministrul transporturilor turcia viteza autostrada amenda
Înapoi la Homepage
Câţi bani poate primi Nadia Comăneci de la statul român lună de lună
Câţi bani poate primi Nadia Comăneci de la statul român lună de lună
Mesajul tranșant pe care Ella Vișan l-a transmis după imaginile de aseară cu ispita Teo. "Nu vă lăsați păcăliți"
Mesajul tranșant pe care Ella Vișan l-a transmis după imaginile de aseară cu ispita Teo. "Nu vă lăsați păcăliți"
Ce a găsit, de fapt, Reghecampf în Sudan: milioane de copii înfometați. ”Sunt piele și os”
Ce a găsit, de fapt, Reghecampf în Sudan: milioane de copii înfometați. ”Sunt piele și os”
Comentarii


Întrebarea zilei
Schimbaţi destinaţia de vacanţă din cauza căldurii?
Observator » Ştiri externe » Ministrul Transporturilor din Turcia, prins cu 224 km/h la volan. Ce amendă a primit