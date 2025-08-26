Video Ministrul Transporturilor din Turcia, prins cu 224 km/h la volan. Ce amendă a primit
Ministrul Transporturilor din Turcia a iscat un scandal după ce a stabilit recordul de viteză pe cea mai nouă autostradă. 224 de km este viteza cu care a circulat pe ruta Ankara - Nigde.
Oficialul a fost filmat la volan şi a postat imaginile pe reţelele sociale. Vrăjit de calitatea asfaltului şi de acordurile muzicale care se auzeau în difuzoarele maşinii, ministrul a uitat de limita de viteză.
Vitezometrul digital a arătat pentru câteva secunde 224 de km la oră. Viteza a început să scadă când la radio s-a auzit un discurs al preşedintelui Erdogan care elogia infrastructura.
Pentru isprava sa, ministrul transporturilor a primit o amendă de aproape 200 de euro.
Confruntat cu un val de critici, Uraloglu a publicat pe platforma X o imagine cu amenda primită, scriind: "Prezint scuze națiunii noastre".
Limita maximă de viteză pe autostrăzile din Turcia este de 140 km/h. Anul trecut, 6.351 de persoane au murit în aproape 1,5 milioane de accidente rutiere, potrivit datelor oficiale, relatează Reuters.
