"Miracolul" portughez, al doilea an de excedent bugetar. Vrea să crească pensiile şi să scadă taxele

Portugalia estimează că va încheia anul cu un excedent bugetar, va majora pensiile și va reduce impozitele. Este rezultatul unei cure de austeritate aplicate în anii 2010 și al unei politici orientate spre atragerea investițiilor, relatează BFMTV.

Pentru prima dată de când a devenit o democrație în 1974, Portugalia este pe cale să înregistreze un excedent bugetar pentru al doilea an consecutiv, potrivit prognozelor prezentate pe 9 octombrie, de guvernul minoritar de dreapta. Mai exact, guvernul estimează un excedent bugetar de 0,3% din PIB în 2025 și de 0,1% în 2026. Datoria publică a Portugaliei ar urma și ea să continue să scadă, de la 93,6% din PIB anul trecut, la 90,2% în 2025, apoi la 87,8% anul următor.

Cu alte cuvinte, statul portughez colectează mai multe venituri decât cheltuiește și are în plan să crească pensiile și să reducă impozitele. Mai mult, Portugalia ar urma să înregistreze o creștere economică de 2% în acest an și una de 2,3% în 2026, după o creștere a PIB-ului de 2,1% în 2024. Rata șomajului ar urma să scadă și ea la 6% anul viitor.

Creștere economică și disciplină bugetară

Care este rețeta succesului? Acest rezultat este rodul unei strategii "care privilegiază atât creșterea economică, cât și redresarea finanțelor publice", potrivit Rexecode, un institut francez de cercetare economică, care amintește că, la începutul anilor 2010, finanțele publice ale Portugaliei se aflau într-o situație extrem de îngrijorătoare. După criza financiară, care s-a transformat într-o criză a datoriilor în sudul zonei euro, deficitul bugetar al Portugaliei ajunsese la 9,1% din PIB în 2010. Acest lucru a impus un plan de salvare susținut de Banca Central Europeană și FMI, în schimbul unei cure drastice de austeritate.

Măsurile au inclus: privatizarea companiei naționale de electricitate și a unor bănci de stat, majorarea TVA-ului, a impozitului pe venit și reducerea drastică a numărului de funcționari publici. Din 2015, odată cu revenirea stângii la putere, "aceste măsuri au fost completate de noi tax, impozite pe imobiliare pentru cei mai bogați, precum și de măsuri de susținere a cererii interne, mai ales pentru categoriile defavorizate", notează Rexecode.

În prima fază, economia s-a contractat puternic, accelerând exodul tinerilor, pentru ca mai apoi să revină pe creștere. "Perioada 2017-2019 este considerată drept "miracolul economic portughez", (...) posibil datorită atractivității crescute pentru investitorii străini și turiști", a explicat Direcția Generală a Trezoreriei din Franța. "Structura ocupării forței de muncă s-a modificat, cu o scădere puternică a locurilor de muncă în agricultură și construcții, compensată din plin de creșterea în turism, comerț, servicii pentru companii și în sectorul public", conform Rexecode.

Companiile străine au fost atrase de numeroase facilități fiscale și de costul redus al muncii. Salariul minim rămâne, de altfel, cel mai scăzut din Europa Occidentală (1015 euro în 2025, față de 1802 euro în Franța, potrivit Eurostat). Fondurile europene au sprijinit și ele economia portugheză, în special după pandemia de Covid-19. În 2022, Franța era al doilea cel mai mare investitor străin direct (17 miliarde de euro), după Spania. Mulți pensionari occidentali au ales să se mute în Portugalia, atrași de facilități fiscale.

Portugalia, desemnată cea mai bună țară din lume pentru pensionare în 2025

De altfel, Portugalia a fost desemnată cea mai bună țară pentru pensionare în 2025 de către Global Citizen Solutions, obținând un scor general de 92,61 din 100 datorită calității vieții, siguranței, programelor de vize pentru pensionari și facilităților fiscale.

Reversul medaliei: acest aflux de pensionari și turiști a contribuit la adâncirea crizei locuințelor, la fel ca în Spania. Din 2015, prețurile din imobiliare au crescut cu 124%, comparativ cu o creștere medie de 53% în UE, potrivit Eurostat. Iar ele continuă să urce ( creştere de 16% în primul trimestru al anului 2025), mai ales că cererea, alimentată de investitorii străini, depășește oferta.

Dificultatea în accesul la locuințe alimentează o altă problemă majoră a Portugaliei: emigrarea tinerilor. O treime dintre persoanele născute în Portugalia cu vârste între 15 și 39 de ani trăiesc în străinătate. Este un fenomen vechi, pe care autoritățile încearcă să-l stopeze prin reduceri de taxe.

În ciuda excedentelor bugetare, guvernul de centru-dreapta nu are majoritate absolută în Parlament. Alegerile anticipate de anul trecut au fost marcate de ascensiunea fulminantă a partidului de extremă dreapta Chega ("Destul"), care a devenit a doua forță politică a țării, devansând Partidul Socialist.

Guvernul lui Luis Montenegro nu are suficiente voturi în Parlament, dar nici nu mai poate provoca alegeri anticipate. Ca să-și treacă legile, are nevoie ca unul dintre partidele mari din opoziție să nu voteze împotrivă. Cu toate astea la alegerile locale de duminică 13 octombrie, extrema dreaptă a pierdut din avânt, obţinând un rezultat modest, în timp ce Partidul Social Democrat (PSD) şi Partidul Socialist (PS) au câştigat cele mai multe primării.

