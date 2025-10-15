Antena Meniu Search
Video Momentul în care o femeie este salvată în ultima clipă din faţa tramvaiului de un agent de pază, în Turcia

O femeie din Kayseri, care nu a observat tramvaiul ce se apropia din cauza căștilor, a scăpat ca prin urechile acului din calea unui accident îngrozitor. Salvatorul ei a fost chiar un agent de pază, care a observat femeia în ultimul moment. Întreaga scenă a fost surprinsă de camerele de supraveghere din zonă, potrivit Millyet.

de Redactia Observator

la 15.10.2025 , 19:04
Momentul dramatic a avut loc în stația de tramvai din Piața Cumhuriyet, în jurul orei locale 08:30. O pasageră care încerca să traverseze liniile de tramvai nu a observat vehiculul care se apropia, având căştile pe urechi, scrie Milliyet.

Agentul de pază, care a sesizat pericolul în ultima clipă, a reacționat prompt și a tras-o înapoi pe femeie, evitând astfel o tragedie.

Întreaga scenă a fost surprinsă de camerele de supraveghere. În înregistrare, se poate auzi cum pietonul își cere scuze agentului care i-a salvat viața.

turcia tramvai accident
