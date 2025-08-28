"Nu o mai am pe Ianuşca mea". Şi-a pierdut fiica în atacul din Kiev: blocul în care locuia a fost lovit

18 persoane, printre care patru copii, au murit în Kiev, în urma atacului Rusiei, care a lansat peste 598 de drone şi 31 de rachete balistice şi de croazieră. Într-un bloc din raionul Darnîțkîi (Darnița), pentru o familie, noaptea de 28 august înseamnă durere. Şi-au pierdut casa, dar şi un membru a familiei.

Bloc de apartamente distrus de un atac rusesc în districtul Darnîțkîi din Kiev - Profimedia

Mama, tata şi fiul de 11 ani locuiau la ultimul nivel al unui bloc de cinci etaje. Atacul le-a distrus apartamentul, iar femeia a murit pe loc, în timp ce soţul a ajuns la spital în stare gravă, iar fiul cu o fractură la mână.

"Mamă, Iana nu mai este"

Ecaterina, mama victimei, a vorbit despre cea mai neagră zi din viaţa ei, aceea când şi-a pierdut fiica, pe Iana. „Dimineață am citit că în raionul Darnîțkîi au lovit într-un bloc de cinci etaje. M-am gândit: Doamne, numai să nu fie casa Ianei. Apoi mă sună Sașa (soțul victimei – n.r.) și îmi spune: «Mamă, știi, Iana nu mai este»”, a povestit femeia pentru Canal 24.

Articolul continuă după reclamă

Ea spune că mai întâi a încercat să-și sune fiica, fiind convinsă că aceasta încă trăiește. La telefon a răspuns ginerele, care i-a confirmat din nou decesul soției sale. „Nu o mai am pe Ianuşca mea”, a spus printre lacrimi mama tinerei decedate din Kiev.

Și soțul victimei a fost rănit – el se află în stare gravă într-un spital din Kiev. În aceeași unitate medicală este și fiul lor de 11 ani, Maxim, care în urma atacului a suferit o fractură la mână.

Femeia a mai spus că nu a reușit încă să-și vadă ginerele și nepotul.

Reamintim că, în noaptea de 28 august, forțele ruse au lansat un atac masiv asupra Ucrainei, folosind 629 de mijloace de atac aerian. S-au înregistrat lovituri de rachete și drone kamikaze în 13 locații, iar fragmentele celor doborâte au căzut în alte 26 de zone.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei V-aţi gândit să plătiți rovinieta mai devreme, ca să prindeți prețul vechi? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰