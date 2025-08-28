"Nu o mai am pe Ianuşca mea". Şi-a pierdut fiica în atacul din Kiev: blocul în care locuia a fost lovit
18 persoane, printre care patru copii, au murit în Kiev, în urma atacului Rusiei, care a lansat peste 598 de drone şi 31 de rachete balistice şi de croazieră. Într-un bloc din raionul Darnîțkîi (Darnița), pentru o familie, noaptea de 28 august înseamnă durere. Şi-au pierdut casa, dar şi un membru a familiei.
Mama, tata şi fiul de 11 ani locuiau la ultimul nivel al unui bloc de cinci etaje. Atacul le-a distrus apartamentul, iar femeia a murit pe loc, în timp ce soţul a ajuns la spital în stare gravă, iar fiul cu o fractură la mână.
"Mamă, Iana nu mai este"
Ecaterina, mama victimei, a vorbit despre cea mai neagră zi din viaţa ei, aceea când şi-a pierdut fiica, pe Iana. „Dimineață am citit că în raionul Darnîțkîi au lovit într-un bloc de cinci etaje. M-am gândit: Doamne, numai să nu fie casa Ianei. Apoi mă sună Sașa (soțul victimei – n.r.) și îmi spune: «Mamă, știi, Iana nu mai este»”, a povestit femeia pentru Canal 24.
Ea spune că mai întâi a încercat să-și sune fiica, fiind convinsă că aceasta încă trăiește. La telefon a răspuns ginerele, care i-a confirmat din nou decesul soției sale. „Nu o mai am pe Ianuşca mea”, a spus printre lacrimi mama tinerei decedate din Kiev.
Și soțul victimei a fost rănit – el se află în stare gravă într-un spital din Kiev. În aceeași unitate medicală este și fiul lor de 11 ani, Maxim, care în urma atacului a suferit o fractură la mână.
Femeia a mai spus că nu a reușit încă să-și vadă ginerele și nepotul.
Reamintim că, în noaptea de 28 august, forțele ruse au lansat un atac masiv asupra Ucrainei, folosind 629 de mijloace de atac aerian. S-au înregistrat lovituri de rachete și drone kamikaze în 13 locații, iar fragmentele celor doborâte au căzut în alte 26 de zone.Înapoi la Homepage
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰