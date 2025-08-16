NYT: Liderii europeni, invitați de Trump la întâlnirea cu Zelenski de luni, de la Casa Albă

Întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin, desfășurată vineri în Alaska, a deschis un nou scenariu pentru războiul din Ucraina. Potrivit a doi oficiali europeni de rang înalt, care au discutat sub protecția anonimatului, Trump le-a transmis liderilor europeni că susține un plan de încheiere a conflictului prin cedarea unor teritorii încă neocupate de Rusia, în locul unei încetări imediate a focului.

Donald Trump intenționează să discute acest plan luni, la Casa Albă, cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, iar la întâlnire sunt invitați și lideri europeni. Sursele citate susțin că Trump și-a schimbat poziția inițială după discuțiile cu Putin, renunțând la solicitarea unei încetări rapide a focului. În prezent, el consideră că se poate negocia un tratat de pace accelerat, dar numai dacă Zelenski acceptă să cedeze Rusiei întreaga regiune Donbas, inclusiv acele zone care nu se află sub ocupația trupelor ruse, potrivit New York Times.

Reacția lui Zelenski

Propunerea a fost respinsă categoric de Zelenski și de liderii europeni, care au subliniat că aceste teritorii sunt esențiale din punct de vedere strategic, conținând linii de apărare cheie și resurse minerale valoroase. Oficialii ucraineni au reiterat că un acord final nu poate include cedarea permanentă a niciunui teritoriu suveran, întrucât acest lucru ar încălca Constituția Ucrainei.

În schimbul acestor concesii, Putin ar fi propus o încetare a focului pe actualele linii de front și o promisiune scrisă că Rusia nu va mai ataca Ucraina sau alte state europene. Totuși, oficialii europeni l-au avertizat pe Trump că liderul de la Kremlin a încălcat frecvent astfel de angajamente. "Granițele internaționale nu trebuie schimbate prin forță", au transmis aceștia.

Un alt punct sensibil l-a reprezentat discuția despre sancțiuni. Trump nu a menționat nimic despre introducerea unor noi măsuri împotriva Rusiei, însă liderii europeni au insistat că presiunea economică și sancțiunile vor continua "până când măcelul se va opri".

Pe de altă parte, Trump le-ar fi spus europenilor că Putin a fost de acord ca Ucraina să primească garanții de securitate solide după o eventuală înțelegere, dar nu sub umbrela NATO. Potrivit acestuia, chiar și trupe americane ar putea participa la un asemenea mecanism. Sursele citate mai afirmă că Putin a cerut ca limba rusă să fie recunoscută din nou ca limbă oficială în Ucraina și ca bisericile ortodoxe ruse să beneficieze de garanții de securitate.

Trump s-a arătat optimist în privința organizării unei întâlniri trilaterale cu Putin și Zelenski, însă până acum liderul de la Kremlin a refuzat să participe la un astfel de summit, considerându-l pe Zelenski "un președinte ilegitim al unei țări artificiale", potrivit oficialilor europeni.

