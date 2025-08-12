O familie de români, implicată într-un accident în Austria. Băieţelul lor de 8 ani a murit prins între fiare

Tragedie pe o șosea din Austria. Un băiat de 8 ani, de origine română, și-a pierdut viața, luni seară, după ce mașina în care se afla a fost lovită în plin pe drumul B49, în localitatea Engelhartstetten, districtul Gänserndorf. Medicii au încercat minute în șir să îl resusciteze, dar nu au reușit să îl salveze.

Accidentul a avut loc în seara zilei de 11 august. O tânără de 21 de ani din districtul Neusiedl am See se îndrepta cu mașina spre podul peste Dunăre, venind din direcția Groißenbrunn. Din sens opus circula un bărbat de 40 de ani, cetățean român stabilit în Norvegia, împreună cu cei trei copii ai săi, de 8, 11 și 15 ani, relatează publicaţia locală Mein Bezirk.

La intersecția cu drumul L8, șoferul român a încercat să vireze la stânga, dar nu a observat autoturismul tinerei. Mașina acesteia a lovit violent partea din spate-dreapta a vehiculului condus de bărbat.

Copil prins între fiare

Impactul a fost atât de puternic încât băiatul de 8 ani a rămas încarcerat. Ceilalți pasageri au reușit să iasă singuri, dar copilul a putut fi scos doar cu ajutorul pompierilor voluntari din Engelhartstetten, Stopfenreuth și Loimersdorf.

La locul accidentului au ajuns echipaje medicale din Hainburg și un elicopter de salvare Christophorus 2. În ciuda manevrelor de resuscitare, copilul a murit la fața locului.

Alți răniți și trafic blocat ore întregi

Tânăra de 21 de ani și ceilalți pasageri din mașina familiei au fost răniți și transportați la două spitale, din Viena şi Eisenstadt.

Drumul B49 și podul peste Dunăre au fost complet închise până la ora 23:30 pentru intervenția echipelor de salvare și îndepărtarea vehiculelor. Ambele mașini au fost complet distruse.

