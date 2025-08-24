Antena Meniu Search
Video O furtună violentă a făcut prăpăd în nordul Italiei. Circulaţia rutieră şi cea feroviară au fost afectate

Furtună puternică în nordul Italiei. Zeci de copaci au fost puşi la pământ în regiunea Emilia Romagna de vijeliile ce au bătut cu peste 120 de kilometri pe oră.

de Redactia Observator

la 24.08.2025 , 16:57

Arborii doborâţi au afectat atât traficul rutier, cât şi pe cel feroviar. Mai multe maşini au fost strivite, iar un tren a rămas blocat timp de mai multe ore.

În zona Rimini, unde au sosit şi întăriri din Forlì, echipajele de pempoeri au evacuat oameni dintr-un tren blocat pe linia Rimini-Ravenna din cauza unui copac căzut pe şine, potrivit Agenzia Nova.

Pompierii au intervenit de-a lungul coastei Romagna, în urma ploilor abundente şi a vântului puternic care au afectat provinciile Rimini, Ravenna şi Forlì-Cesena. Ei au efectuat zeci de operaţiuni pentru salvarea persoanelor aflate în dificultate în pasajele subterane inundate, pentru a îndepărta copacii şi panourile publicitare căzute şi pentru a efectua operaţiuni de drenaj.

