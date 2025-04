Un nor de linişte apăsătoare s-a lăsat aseară peste Vatican când sicriul cu trupul neînsufleţit al Papei a fost sigilat. Chipul fostului Suveran Pontif a fost acoperit cu un văl de mătase albă şi, lângă el, a fost pusă un săculeţ cu monedele şi medaliile emise în timpul pontificatului său. Printre ele şi medalia călătoriei apostolice pe care Papa a efectuat-o în România. Tot în sicriu a fost pus şi tubul sigilat cu pergamentul "Rogitus" care povesteşte momentele marcante ale vieţii sale.

În acelaşi timp, în faţa bazilicii Santa Maria Maggiore, locul unde Pontiful va fi înmormântat, credincioşii s-au rugat neîncetat. Oameni din toate colţurile lumii au stat la coadă până în ultimul moment pentru a putea să-şi ia rămas bun de la Papa.

"Am venit pentru a treia oară pentru că l-am văzut deja marţi în Santa Marta, unde am stat şase ore în faţa lui. A fost prietenul meu, aşa că am venit pentru ultima dată să-mi iau rămas bun. Am plâns".

Vezi și

"Mulţi oameni nu au putut să intre din cauza problemelor de securitate. Cred că a meritat aşteptarea. A fost cald şi însorit. Îmi pare rău pentru cei care nu au putut să-şi ia un ultim rămas bun", spun pelerinii.

Mai mulţi lideri politici vor participa la funerariile Papei Francisc

În ultimele trei zile, peste 250.000 de oameni i-au adus un omagiu Papei. Printre ei, şi şefi de stat. Preşedintele francez Emmanuel Macron şi premierul ungar Viktor Orban au ajuns ieri la Vatican înainte de înmormântare.

La funeralii va participa şi delegaţia României formată din preşedintele interimar Ilie Bolojan, premierul Marcel Ciolacu, ministrul de Externe şi ambasadorul României la Vatican. Între timp, Donald Trump şi Melania au ajuns aseară la Roma. Volodimir Zelenski, ar putea lipsi însă din cauza unor reuniuni militare.

Joi, mii credincioşi au făcut noapte albă în faţa Vaticanului. La şase fără un sfert dimineaţa, după numai două ore de pauză, uşile bazilicii Sfântul Petru s-au deschis din nou pentru pelerinii veniţi din toate colţurile lumii.

"Este o coadă lungă, dar sunt dispusă să stau 2, 3, 4 ore, dacă este nevoie, ca să îmi pot lua rămas bun.

Am venit şi când a fost ales Papă, am venit şi acum. L-am salutat de bun-venit, acum îi spun la revedere.

Pe mine, ca preot, m-a învăţat cum să fiu un păstor al lui Dumnezeu pentru oameni", spun pelerinii.

Ieri s-au recules la căpătâiul lui şi fotbaliştii şi antrenorul echipei AS Roma. Cozile uriaşe au continuat toată ziua, într-un şir impresionant fără sfârşit. La Roma sunt acum 320.000 de turişti, iar cei mai mulţi au venit să asiste la funeraliile Papei.

"Este o scenă foarte emoţionantă, evident, să îl vedem pe Papă mort. Trebuia să îi aducem un ultim omagiu. Cred că am aşteptat trei ore, dar au trecut repede".

"Am venit să îl salut pe Papa Francisc pentru că acum şase ani a binecuvântat căsătoria noastră. Este Papa inimii mele", spun pelerinii.

Funeraliile de astăzi încep în Piaţa Sfântul Petru. Slujba religioasă va fi condusă de decanul Colegiului Cardinalilor, în vârstă de 91 de ani. La ea vor asista 50 de preşedinţi de pe tot globul, iar măsurile de securitate de la Roma sunt fără precedent.

Avioanele nu vor avea voie să zboare prin zonă, iar poliţiştii au arme antidrone şi dispozitive de bruiaj electronic. La Vatican au fost instalate bariere, iar carabinierii fac controale de securitate stricte.

"Pe lângă carabinieri, mai sunt implicate şi alte forţe de poliţie, pe lângă Protecţia civilă şi voluntari", spune Andrea Leacche, maior carabinieri.

După slujba de la Vatican, sicriul va pleca spre locul de veci

Cortegiul se va deplasa cu o viteză redusă pe o distanţă de aproape şase kilometri. Iar punctul final, aşa cum a fost dorinţa Suveranului Pontif, va fi bazilica Santa Maria Maggiore.

De la Vatican, procesiunea va trece pe bulevardul Corso Vittorio Emanuele şi va face o primă oprire în Piazza Venezia. De acolo, traseul urmează Via dei Fori Imperiali şi prevede încă o oprire lângă Colosseum. Ultima parte a drumului trece prin via Merulana, pe lângă Bazilica San Giovanni, până la sosirea în Piazza di Santa Maria Maggiore.

Sute de voluntari au participat la pregătirea funeraliilor. Printre ei, Alina Balaj, o româncă stabilită în Italia, care a avut şansa să stea de vorbă cu Suveranul Pontif.

"Mi-a marcat ultimii 9 ani, de când sunt aici. Am reuşit să-l întâlnesc, după 8 ani de zile, anul trecut, în 2024, de două ori. I-am oferit o scrisoare prin care-l rugam să se roage pentru poporul român. Mi-a promis, în acel moment, că se va ruga şi, ulterior, am primit o scrisoare din partea Secretariatului de Stat al Vaticanului prin care Sfântul Părinte asigura poporul român de rugăciunile sale", povesteşte Alina Balaj, manager de comunicare.

De astăzi încep nouă zile de doliu la Vatican, iar la sfârşitul lor se adună Conclavul care va alege următorul lider al Bisericii Catolice.

"În Italia, toată lumea speră să avem iar un Papă italian, dar nu cred că va fi aşa. Este corect să fie un străin, dar nu vreau să speculez asupra numelor. Probabil să fie din Asia", spune Silvia Squizzato, jurnalista Rai News.

În toiul întrebărilor despre viitorul Suveran Pontif, un cardinal german a avertizat - încă un Papă liberal, ca Francisc, ar provoca o mare dezbinare în biserica catolică.

"Era un om liber, asta este frumos. Un om liber care îi iubea pe ceilalţi. A umanizat biserica fără a o desacraliza", spune François-Xavier Bustillo, cardinal catolic.

Mădălina Iacob Like De la prima transmisiune live, la înâlnirea cu Papa Francisc, funeraliile Reginei Elisabeta a doua, încoronarea regelui Charles şi până la ceremonia luminii sfinte din Ierusalim, meseria de jurnalist mă surprinde şi mă învaţă întotdeauna câte ceva. ➜

Întrebarea zilei Vă aşteptaţi la taxe şi impozite mai mari după alegeri? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰