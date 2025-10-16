O fetiță nou-născută a fost descoperită îngropată de vie într-un sat din nordul Indiei, într-o stare critică, cu trupul acoperit de noroi și mușcături suspecte de animale.

O nou-născută a fost îngropată de vie în India. Unul din posibilele motive ar fi fost genul său - Shutterstock

Shyam Babu, un crescător de porci din zonă, a observat ceva ieșind din pământ în apropierea unui râu: un braț mic, firav, ce părea desprins dintr-o păpușă abandonată. Apropiindu-se, a realizat că era vorba de un copil - o fetiță înfășurată într-un prosop, îngropată sub aproape 30 de centimetri de pământ. Era încă în viață, deși abia mai respira și era acoperită de furnici și răni, posibil provocate de animale, informează CNN.

"M-am apropiat și am văzut că degetele copilului se mișcau. M-am apropiat și mai mult și am simțit o bătaie de inimă", și-a amintit Babu, refăcând pașii care l-au dus luna trecută la descoperirea terifiantă din câmpurile de trestie de zahăr și orez din districtul rural Shahjahanpur, în statul Uttar Pradesh.

"Mi-am dat seama că fetița era în viață… Cineva îngropase un copil de viu", a mai spus el.

Îngrozit, a fugit să dea alarma. În scurt timp, o mulțime de oameni s-a adunat la fața locului.

Într-o operațiune de salvare, un polițist a început să sape pământul bătătorit. Fetița, estimată ulterior ca având aproximativ 15 zile, era complet acoperită de noroi. Gura și nările îi erau înfundate cu pământ, iar ea gâfâia după aer. Când a fost ridicată din groapă, a scos un plâns slab și dureros. Transportată de urgență la Colegiul Medical Shahjahanpur, medicii au constatat că suferă de o infecție gravă, dificultăți respiratorii, răni și septicemie. Poliția locală a început să caute părinții fetiței și un posibil motiv.

Gourav Tyagi, un ofițer local care investighează cazul, a declarat pentru CNN că există trei ipoteze. Părinții ar fi putut crede că bebelușul bolnăvicios murise și l-au îngropat conform obiceiurilor locale. Nou-născuta suferea de sindactilie, o afecțiune în care două sau mai multe degete sunt unite, și ar fi putut fi abandonată din cauza stigmatului asociat dizabilităților în unele zone din India.

Discriminarea fetelor în India, o realitate dureroasă

Și mai exista o altă posibilitate: să fi fost abandonată din cauza genului, o altă victimă a pruncuciderii feminine din cea mai populată țară a lumii, unde preferința adânc înrădăcinată pentru băieți duce adesea la abandonarea sau uciderea fetelor.

Shyam Babu a urmărind știrile și așteptând vești despre copilul pe care credea că l-a salvat. Începuse deja să-și imagineze un viitor pentru ea, sperând că va trăi „o viață lungă și va fi strălucită”.

Vestea morții ei i-a spulberat acea speranță. "Am pielea de găină", a spus el când a aflat. "Este nedrept."

Fetița, pe care personalul medical o numise Pari - "înger" în hindi - nu a reușit să supraviețuiască. După câteva zile de luptă pentru viață în secția de terapie intensivă neonatală a spitalului din Shahjahanpur, starea ei s-a agravat. Medicii au confirmat că micuța a murit în urma complicațiilor provocate de infecțiile severe și hipotermia suferită după ce fusese îngropată de vie. Vestea i-a întristat profund pe localnici și pe salvatorul ei, Shyam Babu, care sperase ca "îngerașul" pe care îl scosese din pământ să aibă o viață lungă și luminoasă.

