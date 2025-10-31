Antena Meniu Search
Orban se întâlnește cu Trump pe 7 noiembrie la Casa Albă. Vrea scutire de la sancțiunile pe petrolul rusesc

Premierul ungar Viktor Orban se întâlneşte la Casa Albă cu preşedintele Donald Trump pe 7 noiembrie pentru a încerca să obţină o excepţie de la sancţiunile americane, ce vizează petrolul rusesc. Decizia vine după ce Germania a dat asigurări că subsidiara germană a Rosneft va fi scutită de sancţiuni. 

Premierul ungar Viktor Orban a declarat, vineri, că speră să-l convingă pe preşedintele Donald Trump că Ungaria ar trebui să fie scutită de sancţiunile americane asupra petrolului rusesc, din cauza dependenţei sale ridicate de reţelele de conducte pentru aprovizionarea cu energie, relatează Reuters. Orban a afirmat că va discuta cu Trump despre sancţiunile americane asupra companiilor petroliere ruseşti Rosneft şi Lukoil, la o întâlnire programată a avea loc în 7 noiembrie, şi că speră că va încheia un acord economic amplu cu Statele Unite.

"Ungaria este o ţară fără ieşire la mare... Suntem dependenţi de acele rute de transport prin care energia poate ajunge în Ungaria. Acestea sunt, în mare parte, conducte. Trebuie să-i facem pe americani să înţeleagă această situaţie particulară... dacă vrem să permită scutiri de la sancţiunile americane împotriva Rusiei", a spus premierul ungar. Orban a menţionat faptul că, în ciuda faptului că are acces la mare, şi Germania a solicitat o scutire pentru una dintre rafinăriile sale.

Subsidiara germană a Rosneft, scutită de sancţiuni

Articolul continuă după reclamă

Ministrul german al Economiei a declarat, marţi, că a primit asigurări de la Washington că subsidiara germană a Rosneft va fi scutită de sancţiuni, deoarece activele acestei firme nu mai sunt sub controlul Rusiei. Filiala germană a Rosneft deţine o participaţie majoritară la rafinăria de la Schwedt.

Noile sancţiuni americane, care reprezintă un risc pentru dependenţa Ungariei de importurile de ţiţei din Rusia, au fost anunţate la câteva zile după un incendiu produs la principala rafinărie a grupului petrolier maghiar MOL, care a forţat-o să funcţioneze la capacitate redusă.

Joi, guvernul ungar a publicat un proiect de lege ce vizează modificarea unei legi privind stocarea ţiţeiului şi a produselor petroliere importate, pentru a-i permite să desemneze aşa-numitele staţii de alimentare în aşteptare care să furnizeze combustibil utilizatorilor critici în situaţii în care există o urgenţă în aprovizionarea cu combustibil. Discuţia lui Orban cu Trump, de săptămâna viitoare, va fi prima sa întâlnire bilaterală cu preşedintele SUA, de la revenirea aliatului său la Casa Albă. 

