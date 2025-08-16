Peste 300 de morţi în Pakistan şi India, în urma unor inundaţii devastatoare

Cel puţin 321 de oameni au murit în urma inundaţiilor devastatoare care au afectat India şi Pakistanul, în ultimele zile. Potopul a început în Caşmirul controlat de India, iar următoarele zone afectate au fost nordul şi nord-vestul Pakistanului.

Ploaia torenţială a provocat inundaţii şi alunecări de teren care au surprins sute de persoane din zonele afectate. Pe lângă sutele de morţi, autorităţile vorbesc şi despre foarte multe persoane dispărute. În schimb, vineri se vorbea despre un bilanţ de 1600 de persoane salvate din calea apelor învolburate, din două zone de munte ale celor două ţări vecine.

În plus, au fost şi zeci de răniţi şi câteva mii de oameni evacuaţi, în special în provincia Khyber Pakhtunkhwa.

Astfel de ruperi de nori sunt tot mai dese în regiunea din Himalaya de pe teritoriul indian, dar şi în regiunile nordice ale Pakistanului, iar experţi citaţi de Associated Press spun că schimbările climatice sunt un factor determinant în această situaţie.

Articolul continuă după reclamă

Lideri ai ambelor ţări au transmis condoleanţe familiilor care au suferit pierderi. Numai vineri după-amiază, în Pakistan, au fost recuperate 78 de cadavre din ruinele caselor şi din nămolul care a umplut uliţele satelor de munte. Alţi 79 de morţi au fost descoperiţi ulterior.

Ce se întâmplă în continuare

Este de aşteptat ca bilanţul victimelor să crească, transmit echipele de salvatori, pentru că, în continuare, sunt zeci de persoane dispărute. Potopul care a distrus casele din mai multe sate din regiunea Buner a rănit zeci de persoane. În acea zonă a fost declarată stare de urgenţă vineri, transmit jurnaliştii AP.

Echipele de salvatori au lucrat cu bărci şi elicoptere pentru a putea ajunge la supravieţuitori. Ambulanţele au transportat mai bine de 100 de morţi la spitale, conform unei declaraţii a guvernului pakistanez. Prim-ministrul Shehbaz Sharif a transmis, într-o reuniune de urgenţă, că autorităţile care gestionează activităţile de salvare au ca prioritate să asigure evacuarea turiştilor şi a tuturor celor loviţi de potop.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că va avea vreun efect asupra războiului din Ucraina întâlnirea dintre Trump şi Putin? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰