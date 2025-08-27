POLITICO: Greii Europei se reunesc la Chişinău pentru a-i îndemna pe moldoveni să întoarcă spatele Rusiei

Liderii Franţei, Germaniei şi Poloniei se reunesc miercuri în mica Republică Moldova pentru a îndemna alegătorii să se îndepărteze în continuare de Rusia şi să sprijine guvernul pro-UE al ţării lor, scrie POLITICO.

Preşedinta Moldovei, Maia Sandu, şi partidul său de guvernământ, Partidul Acţiune şi Solidaritate (PAS), se confruntă cu alegeri parlamentare critice pe 28 septembrie, pe fondul avertismentelor că Moscova încearcă să influenţeze rezultatul şi să zădărnicească eforturile ţării de a adera la UE.

"Există cei care vor încerca să ne abată de la calea cea bună. Au mai încercat şi înainte... Dar poporul moldovean ştie ce este mai bine pentru el", este de aşteptat să spună Maia Sandu miercuri, la un miting organizat cu ocazia Zilei Independenţei ţării. "Pentru ţara noastră, cea mai bună alegere este să fim alături de Franţa, Germania, Polonia şi celelalte naţiuni ale continentului nostru în marea familie a păcii – Uniunea Europeană”, va sublinia şefa statului.

O ţară cu 2,4 milioane de locuitori, situată între România şi Ucraina, Moldova a devenit ţinta liderului rus Vladimir Putin. În timp ce Moscova duce un război fizic pentru a subjuga Ucraina, ea foloseşte tactici hibride pentru a încerca să controleze Moldova, inclusiv manipularea la scară largă a alegătorilor în timpul scrutinelor, notează POLITICO.

Articolul continuă după reclamă

Vizita din această săptămână a preşedintelui francez Emmanuel Macron, a cancelarului german Friedrich Merz şi a prim-ministrului polonez Donald Tusk are scopul de a ajuta Moldova să rămână pe calea aderării la UE şi de a reaminti alegătorilor că există o alternativă la Rusia.

"Aceasta nu este doar o vizită, ci o legătură vie între Europa şi poporul moldovean”, a declarat Jürgen Hardt, purtătorul de cuvânt pentru politica externă al partidului CDU, aflat la guvernare în Germania. "Niciunul dintre aliaţii noştri nu va mai rămâne singur în faţa agresiunii ruseşti”, dă asigurări oficialul CDU.

Nicu Popescu: Fiecare vot va conta

Anul trecut, Maia Sandu şi-a asigurat un al doilea mandat cu o marjă foarte mică, în urma unor alegeri marcate de fraude electorale, inclusiv o schemă prin care alegătorii erau plătiţi să-i susţină pe adversarii ei favorabili Kremlinului. Un referendum simultan privind aderarea la UE a fost aprobat cu o marjă extrem de îngustă, de 50,4% faţă de 49,6%, relatează News.ro.

În ambele cazuri, voturile celor 250.000 de moldoveni care trăiesc în străinătate, mulţi dintre ei în ţări ale UE, au constituit un pilon cheie al sprijinului acordat guvernului liberal. La începutul acestei luni, consilierul pentru securitate naţională al Moldovei, Stanislav Secrieru, a avertizat că există temeri crescânde cu privire la dezinformarea îndreptată împotriva diasporei şi chiar la posibile perturbări la secţiile de votare din străinătate.

"În circumstanţe normale, această campanie electorală ar trebui să fie foarte favorabilă candidaţilor actuali. Sondajele de opinie arată că, în prezent, am avea aproape o majoritate”, a declarat Nicu Popescu, fost vicepremier al Moldovei, care candidează din partea PAS pentru un loc în Parlament. "Dar, desigur, există atacuri hibride, există agresiuni non-digitale, Rusia introduce ilegal milioane şi milioane, bani cash, pentru a cumpăra voturi la scară foarte largă. Aşadar, deşi sunt încrezător, fiecare vot va conta”, a subliniat fostul ministru de externe.

La Chişinău, Merz, Macron şi Tusk vor dori să transmită alegătorilor moldoveni că viitorul ţării lor se află în UE.

Prezenţa lor "transmite un mesaj puternic – Moldova nu este singură”, a declarat Siegfried Mureşan, europarlamentar român şi preşedinte al delegaţiei Parlamentului European pentru relaţiile cu această ţară. "Calea sa europeană este reală, ireversibilă şi susţinută de toate familiile politice importante din UE”, a subliniat Mureşan.

Trump l-a convins pe Orban să nu mai blocheze aderarea Ucrainei la UE

Cu toate acestea, momentul exact al aderării Moldovei la UE – şi al unui pas crucial cunoscut sub numele de deschiderea unui "cluster” de negociere – rămâne controversat.

La începutul verii, oficialii şi diplomaţii UE au declarat pentru POLITICO că blocul european ia în considerare accelerarea procesului de aderare a Moldovei prin deschiderea unui cluster de negociere înainte de alegeri, pentru a stimula tabăra pro-UE.

Însă Ucraina şi mulţi dintre aliaţii săi se opun ferm unei astfel de măsuri. Şi faptul că preşedintele SUA, Donald Trump, l-a convins pe premierul ungar Viktor Orbán – care se opune aderării Ucrainei la UE, dar a indicat că ar sprijini aderarea Moldovei – să renunţe la blocarea aderării Kievului la blocul comunitar a schimbat dinamica, a declarat un diplomat citat de POLITICO. "Este de înţeles că unii vor să ofere Moldovei un cluster de negociere, dar să facă acest lucru pentru că se apropie alegerile ar fi o mişcare nechibzuită şi, în cele din urmă, contraproductivă”, a spus diplomatul. "Alte ţări sunt cu ochii pe noi”, a adăugat el.

"Există merite atât pentru candidatura Ucrainei, cât şi pentru cea a Moldovei, în contextul situaţiei prin care trece Ucraina. Deciziile de la Bruxelles trebuie luate în unanimitate şi trebuie să acţionăm în conformitate cu aceste principii”, a declarat un oficial francez. Deciziile vor fi luate în "zilele sau săptămânile următoare”, a adăugat oficialul.

Doi diplomaţi şi-au exprimat, de asemenea, speranţa că impasul privind aderarea Ucrainei ar putea fi depăşit în lunile următoare, având în vedere presiunea exercitată asupra Budapestei.

Prezenţa lui Tusk din Polonia, a cărui ţară a aderat la UE în 2004, este deosebit de semnificativă. Ca fostă membră a Pactului de la Varşovia, care s-a bucurat de atunci de o ascensiune uimitoare către prosperitate, Polonia se remarcă ca un exemplu pentru Moldova în ceea ce priveşte beneficiile aderării la UE.

Potrivit lui Nicu Popescu, fostul ministru de externe, ţările europene au propriile motive să se preocupe de rezultat. "Dacă Rusia va avea succes în Ucraina şi în Moldova, aceasta va reprezenta o ameninţare militară directă pentru ţări precum România şi Polonia – iar oamenii înţeleg miza. De aceea avem acest semnal de sprijin care arată că Moldova contează”, a explicat el.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Intenţionaţi să renunțați la manichiura semi-permanentă din cauza riscurilor pentru sănătate? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰