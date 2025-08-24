Volodimir Zelenski este dispus să se întâlnească cu Putin în orice format. Acuză însă Moscova că încearcă în continuare să tragă de timp. La rândul său, Donald Trump îl ameninţă din nou pe Vladimir Putin şi vorbeşte despre posibilitatea unor sancţiuni dure, ca să-l convingă pe liderul rus să se aşeze la masa negocierilor cu Zelenski. Kremlinul crede însă că relaţiile cu americanii se vor îmbunătăţi. Între timp, Ucraina a lansat mai multe drone către Moscova şi Sankt Petersburg. Mai multe aeroporturi au fost închise, iar zeci de zboruri anulate.

Negocieri de pace sau sancţiuni şi taxe vamale uriaşe. Aşa arată noul ultimatum impus de Donald Trump lui Vladimir Putin.

"Nu, nu sunt mulţumit de nimic legat de războiul ăsta, absolut nimic. Nu sunt deloc mulţumit. Vom vedea ce se va întâmpla. Cred că în următoarele două săptămâni vom afla în ce direcţie va merge situaţia şi ar fi bine să fiu foarte mulţumit", a declarat Donald Trump, preşedintele Statelor Unite.

Moscova spune că, în ciuda presiunilor, un summit Putin-Zelenski încă nu a fost pregătit. "Putin este pregătit să se întâlnească cu Zelenski, când agenda va fi pregătită pentru un summit, însă această agendă nu este gata deloc", spune Serghei Lavrov, ministrul de Externe al Rusiei.



Liderul de la Kiev a acuzat Moscova că încearcă din nou să tragă de timp şi a spus că el ar fi dispus să se întâlnească cu Putin în orice format.

Între timp, eforturile oficialilor militari europeni şi americani privind garanţiile de securitate pe care Ucraina le-ar putea primi par să dea roade. Câteva acorduri sunt în curs de finalizare. "Echipele din Ucraina, Statele Unite şi partenerii europeni lucrează la arhitectura garanţiilor de securitate", a scris Zelenski într-o postare pe X, după o conversaţie cu prim-ministrul olandez Dick Schoof.

Preşedintele Finlandei, Alexander Stubb, a declarat că, în prezent, nu vede niciun semn că Rusia este dispusă să se așeze la masa negocierilor pentru a discuta un armistițiu sau pacea cu Ucraina.

Surse citate de publicaţia Politico spun că Donald Trump crede că Ucraina va fi, în cele din urmă, forţată să accepte o pace în termenii impuşi de Rusia. Vladimir Putin pregăteşte terenul pentru un asemenea scenariu şi nu vrea să-şi strice relaţiile cu Casa Albă.

Pe câmpul de luptă, ambele tabere încearcă să câştige teren. Ruşii au lansat peste 40 de bombe asupra oraşului Kramatorsk, din apropierea frontului şi au anunţat că au cucerit două sate din regiunea Doneţk. În replică, Kievul a reuşit să atace o bază de drone din oraşul-port Sevastopol, din Crimeea. Cinci aeronave fără pilot de ultimă generaţie, folosite pentru a monitoriza Marea Neagră, au fost distruse.

Mai multe aeroporturi din zona centrală a Rusiei şi-au suspendat şi ele activitatea după ce armata lui Volodmir Zelenski ar fi lansat mai multe drone spre Moscova și Sankt Petersburg. Proiectilele, scrie presa de la Kremlin, au fost interceptate.

