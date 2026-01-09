Se intensifică protestele violente din Iran împotriva scumpirilor. Internetul şi telefonia au fost tăiate după ce prinţul aflat în exil a chemat oamenii la protest. Cel puţin 38 de persoane au murit în ciocnirile cu forţele de ordine. Statele Unite, în conflict strategic cu Iranul din cauza programului nuclear de la Teheran, au avertizat regimul că ar putea interveni.

Zeci de oraşe din Iran au fost arhipline joi seară. Oamenii au cerut din nou în stradă schimbarea regimului, s-au luptat cu forţele de ordine şi au incendiat mai multe clădiri, inclusiv sediul postului public de televiziune al ţării din Isfahan. Drept consecinţă, internetul şi telefonia au fost tăiate. Cel care i-a îndemnat pe oameni să iasă la protest de această dată a fost prinţul moştenitor al Iranului, aflat în exil.

"Cu siguranţă aţi observat că mulţimile mai mari au determinat, în mod repetat, forţele regimului să fugă şi au crescut chiar şi numărul dezertărilor de partea poporului. Prin urmare, este esenţial să menţinem aceste demonstraţii disciplinate şi cât mai mari posibil. Vă împărtăşesc primul meu apel la acţiune. Oriunde v-aţi afla, fie pe străzi, fie chiar din propriile case, vă chem să începeţi să vă faceţi vocea auzită chiar acum", a fost anunţul lui Reza Pahlavi, prinţul moştenitor al Iranului.

Reza Pahlavi este fiul ultimului şah al Iranului şi trăieşte în exil din ianuarie 1979.

Articolul continuă după reclamă

"Un lucru este cert: aceste demonstraţii din Iran par să ia amploare. Chiar dacă guvernul a început să oprească internetul, demonstraţiile nu au fost oprite şi continuă", a transmis Jon Gambrell, reporter Associated Press.

Statele Unite, aflate în conflict strategic cu Iranul din cauza programului nuclear de la Teheran, au ameniţat regimul.

"Le merge foarte prost. Dacă încep să omoare oameni, îi vom lovi foarte tare", a ameninţat Donald Trump, preşedintele Statelor Unite.

Protestele au început după ce magazinele s-au închis din cauza hiperinflaţiei. Un dolar american costă acum 1.400.000 de riali, moneda locală. Studenţii din toată ţara s-au alăturat şi ei mişcărilor de stradă. Autorităţile, spun însă, că imaginile cu proteste sunt create de inteligenţa artificială.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă gândiţi să renunţaţi la gaze? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰