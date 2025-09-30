Cum i-a dat UE bani lui Putin pentru 2.600 de tancuri sau 271.000 de drone Shahed

Rusia finanțează războiul din Ucraina cu veniturile obținute din exporturile de gaze naturale lichefiate (GNL) către Uniunea Europeană, în ciuda sancțiunilor. Potrivit Greenpeace, doar între 2022-2024, Rusia a încasat 9,5 miliarde de dolari din taxe pe exporturile de GNL. Asta înseamnă 271.000 de drone de luptă Shahed, 2.686 de tancuri de luptă sau 9,5 milioane de obuze de artilerie. În plus, țările UE mari importatoare (Franța, Spania, Belgia, Olanda) au cheltuit mai mult pe gazul rusesc decât au oferit ca sprijin pentru Ucraina.

Rusia profită semnificativ de pe urma vânzărilor de gaz natural lichefiat (GNL) către companii din Uniunea Europeană, se afirmă într-unraport realizat de organizaţia de mediu Greenpeace şi publicat marţi, Importurile de petrol şi cărbune din Rusia sunt practic interzise în baza sancţiunilor UE impuse Moscovei după invadarea Ucrainei, iar importurile de gaze prin conducte au scăzut brusc după avarierea conductelor Nord Stream în septembrie 2022. Cu toate acestea, importurile de GNL au fost până acum scutite de la sancţiuni. Ele ar urma să fie incluse de abia în următorul pachet.

Companiile din UE plătesc Rusiei miliarde de dolari pentru importurile de gaze lichefiate

Greenpeace estimează că Yamal LNG, principalul exportator de GNL din Rusia, a câştigat în total 40 de miliarde de dolari din exporturile globale între 2022 şi 2024, din care aproximativ 9,5 miliarde de dolari au fost vărsaţi în trezoreria rusă sub formă de venituri fiscale. Companiile din UE se numără printre clienţii majori ai Yamal LNG din Rusia, cu TotalEnergies (din Franţa) în fruntea listei. Compania de stat chineză CNPC se situează pe locul, fiind urmată de SEFE (din Germania) pe locul al treilea şi Naturgy (din Spania) pe locul patru. TotalEnergies a contribuit cu aproximativ 2,5 miliarde de dolari la veniturile fiscale ale guvernului rus, SEFE - cu 1,45 miliarde de dolari şi Naturgy - cu 1,25 miliarde de dolari, afirmă Greenpeace.

271.000 de drone de luptă Shahed, 2.686 de tancuri sau 9,5 milioane de obuze de artilerie

Cu venituri totale din impozitul pe profit de 9,5 miliarde de dolari provenite din exporturile Yamal LNG, Moscova ar putea achiziţiona fie aproximativ 271.000 de drone de luptă Shahed, 2.686 de tancuri de luptă T-90M, fie 9,5 milioane de obuze de artilerie de 152 de milimetri, conform calculelor Greenpeace. Cantitatea indicată de obuze de artilerie ar corespunde producţiei pe trei ani a Rusiei la ritmul actual: aproximativ 3 milioane de proiectile de artilerie într-un an.

Teoretic, doar cu banii din GNL vândut către UE, Rusia ar putea înlocui aproape două treimi din tancurile pierdute. Principalul tanc de luptă al Rusiei, T-90M, are un cost de producție de aproximativ 3,54 milioane de dolari (300 milioane RUB la cursul actual). Asta înseamnă 2.686 de tancuri T-90. În războiul din Ucraina, Rusia a pierdut (confirmat vizual) 4.113 tancuri din 2022 până acum.

Principalii importatori de GNL rusesc din UE

Numărul menţionat de drone în respectivul studiu reprezintă o cantitate de aproximativ 271 de ori mai mare decât cea pe care Rusia a folosit-o împotriva Ucrainei într-o săptămână. În acelaşi timp, Greenpeace remarcă faptul că principalii importatori de GNL rusesc din UE - Franţa, Spania, Belgia şi Ţările de Jos - au cheltuit mai mult pentru importul de gaze ruseşti decât pentru sprijinirea Ucrainei.

Conform raportului, între 2022 şi iunie 2025, cele patru ţări au importat GNL rusesc în valoare de aproximativ 34,3 miliarde de euro (40,3 miliarde de dolari), oferind în acelaşi timp sprijin Ucrainei în valoare de aproximativ 21,2 miliarde de euro. Studiul punctează de asemenea că grupul francez TotalEnergies deţine o participaţie de 20% la Yamal LNG şi o participaţie de 19,4% la compania-mamă, Novatek. Din 2022, TotalEnergies a încasat dividende în valoare estimată de 5,06 miliarde de dolari de la Yamal LNG şi alte 1,74 miliarde de dolari de la Novatek.

Societăţile energetice europene îşi apără continuarea activităţii lor cu Yamal LNG invocând cererea, precum şi contractele încheiate pe termen lung. Bunăoară, compania germană SEFE este legată de Yamal LNG prin contracte până în 2038. Această companie era cunoscută anterior sub numele de Gazprom Germania, fiind de fapt o filială a companiei de stat ruse Gazprom. Societatea a fost naţionalizată după declanşarea războiului Rusiei împotriva Ucrainei în 2022 şi a crizei energetice survenite apoi în Germania.

