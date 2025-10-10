Reacţia Casei Albe după ce Trump a ratat Premiul Nobel: Comitetul pune politica mai presus de pace

Prima reacţie din partea Casei Albe, după ce Premiul Nobel pentru Pace a fost câştigat de politiciana şi activista venezueleană Maria Corina Machado, a venit de la directorul de comunicare al administraţiei Trump. Acesta a declarat, într-o postare pe X, că "Comitetul Nobel a demonstrat că pune politica mai presus de pace".

Directorul de comunicare al Casei Albe a afirmat că "Comitetul Nobel a demonstrat că pune politica mai presus de pace", ca reacție la anunțarea câștigătorului premiului. Premiul Nobel pentru Pace a fost câştigat de politiciana şi activista venezueleană Maria Corina Machado, supranumită "Doamna de Fier" a Venezuelei.

Într-o postare pe platforma X, Steven Cheung scrie că președintele SUA, Donald Trump, "va continua să încheie acorduri de pace, să pună capăt războaielor și să salveze vieți", scrie CNN.

Donald Trump, un preşedinte cu "inima unui umanitarist"

Președintele "are inima unui umanitarist și nu va mai exista niciodată cineva ca el, capabil să mute munții cu forța voinței sale", a afirmat Steven Cheung.

Trump a urmărit intens câștigarea premiului, iar mulți dintre susținătorii săi au făcut campanie alături de el, inclusiv premierul israelian Benjamin Netanyahu. De când şi-a început al doilea mandat, în ianuarie, Trump a susţinut că a soluţionat mai multe conflicte şi "merită" premiul, iar recent a declarat chiar că dacă nu l-ar primi ar fi o "insultă" pentru Statele Unite.

