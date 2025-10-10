Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Reacţia Casei Albe după ce Trump a ratat Premiul Nobel: Comitetul pune politica mai presus de pace

Prima reacţie din partea Casei Albe, după ce Premiul Nobel pentru Pace a fost câştigat de politiciana şi activista venezueleană Maria Corina Machado, a venit de la directorul de comunicare al administraţiei Trump. Acesta a declarat, într-o postare pe X, că "Comitetul Nobel a demonstrat că pune politica mai presus de pace".

de Redactia Observator

la 10.10.2025 , 16:33
Reacţia Casei Albe după ce Trump a ratat Premiul Nobel: Comitetul pune politica mai presus de pace Reacţia Casei Albe după ce Trump a ratat Premiul Nobel: Comitetul pune politica mai presus de pace - Profimedia

Directorul de comunicare al Casei Albe a afirmat că "Comitetul Nobel a demonstrat că pune politica mai presus de pace", ca reacție la anunțarea câștigătorului premiului. Premiul Nobel pentru Pace a fost câştigat de politiciana şi activista venezueleană Maria Corina Machado, supranumită "Doamna de Fier" a Venezuelei.

Într-o postare pe platforma X, Steven Cheung scrie că președintele SUA, Donald Trump, "va continua să încheie acorduri de pace, să pună capăt războaielor și să salveze vieți", scrie CNN. 

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

Donald Trump, un preşedinte cu "inima unui umanitarist"

Președintele "are inima unui umanitarist și nu va mai exista niciodată cineva ca el, capabil să mute munții cu forța voinței sale", a afirmat Steven Cheung.

Trump a urmărit intens câștigarea premiului, iar mulți dintre susținătorii săi au făcut campanie alături de el, inclusiv premierul israelian Benjamin Netanyahu. De când şi-a început al doilea mandat, în ianuarie, Trump a susţinut că a soluţionat mai multe conflicte şi "merită" premiul, iar recent a declarat chiar că dacă nu l-ar primi ar fi o "insultă" pentru Statele Unite.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

donald trump nobel premiul nobel
Înapoi la Homepage
Milionarul din fotbalul românesc şi-a retras echipa din campionat! “Nu mai poate să o susțină”
Milionarul din fotbalul românesc şi-a retras echipa din campionat! &#8220;Nu mai poate să o susțină&#8221;
Câte soții a avut, de fapt, Dan Alexa. Antrenorul a divorțat de Andrada după Asia Express: „Viața merge înainte”
Câte soții a avut, de fapt, Dan Alexa. Antrenorul a divorțat de Andrada după Asia Express: „Viața merge înainte”
MM Stoica, analiză taioasă după România – Moldova 2-1! Ce spune managerul FCSB de Eissat, Ianis Hagi și Kevin Ciubotaru
MM Stoica, analiză taioasă după România – Moldova 2-1! Ce spune managerul FCSB de Eissat, Ianis Hagi și Kevin Ciubotaru
Scandal ireal cu prințesa Norvegiei și soțul ei, șamanul care spune că a înviat din morți: „Normalitatea nu e stilul nostru”
Scandal ireal cu prințesa Norvegiei și soțul ei, șamanul care spune că a înviat din morți: „Normalitatea nu e stilul nostru”
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeţi că bicicletele şi trotinetele electrice ar trebui conduse doar cu permis?
Observator » Ştiri externe » Reacţia Casei Albe după ce Trump a ratat Premiul Nobel: Comitetul pune politica mai presus de pace