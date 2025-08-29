Cel puţin 23 de oameni, printre care patru copii, au murit la Kiev, după al doilea cel mai mare atac aerian al Rusiei de la începutul războiului. Donald Trump a reacţionat rapid în urma bombardamentului cu aproape 630 de drone şi rachete. Liderul de la Casa Albă s-a declarat nemulţumit, dar nu şi surprins. Raidul a avut loc în contextul în care astăzi vor avea loc noi negocieri între Ucraina şi Statele Unite, la New York. Drept răspuns, Uniunea Europeană ia în calcul confiscarea bunurilor ruse îngheţate de blocul comunitar, în valoare de peste 200 de miliarde de euro.

"El (n.r. Donald Trump) nu a fost mulțumit de această veste, dar nici nu a fost surprins. Aceste morţi vor continua să existe, din păcate, atât timp cât şi războiul continuă. De aceea preşedintele vrea ca războiul să se încheie", a declarat Karoline Leavitt, secretar de presă Casa Albă.

Nemulţumirea lui Donald Trump, transmisă de secretarul de presă de la Casa Albă, vine după al doilea cel mai mare atac aerian al Rusiei de la începutul războiului. Tot din Statele Unite, emisarul special al preşedintelui a transmis că atacurile pun în pericol pacea pe care liderul american o urmărește şi că ţintele nu au fost soldații, ci zonele rezidențiale din Kiev.

Din Franţa, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a declarat că pacea pare să fie din ce în ce mai departe. "Este evident că nu va exista o întâlnire între preşedintele Zelenski şi preşedintele Putin, contrar a ceea ce a fost convenit între preşedintele Trump şi preşedintele Putin săptămâna trecută când eram cu toţii la Washington", a transmis Friedrich Merz, cancelarul Germaniei.

"Atacul dovedește un singur lucru: că Rusia își urmează propria cale, calea terorismului", a declarat şi ministrul ucrainean de Interne, Igor Klimenko.

Blocuri pe jumătate distruse şi oameni îndureraţi

Imaginea tragediei s-a văzut cel mai bine după valul de 598 de drone și 31 de rachete. Cadavre întinse pe jos în saci de plastic, blocuri pe jumătate distruse şi oameni îndureraţi.

Ruşii au avariat în Kiev şi sediul misiunii Uniunii Europene şi pe cel al British Council, instituţia care promovează cultura Regatului Unit. Fabrica de drone turceşti Bayraktar a fost şi ea lovită. Blocul comunitar şi autorităţile de la Londra au anunţat că au convocat ambasadorii ruşi.

"Au murit civili, au murit copii. Acest lucru nu poate rămâne fără consecinţe!", a declarat Johann Wadephul, ministrul german de Externe. "Vom anunţa în curând al 19-lea pachet de sancţiuni. Și, în paralel, avansăm lucrările privind activele rusești înghețate pentru a contribui la apărarea și reconstrucția Ucrainei", a reacţionat şi Ursula Von der Leyen, preşedinta Comisiei Europene.

Atac rusesc la gurile Dunării. Moscova anunţă că a scufundat nava de spionaj ucraineană Simferopol în Deltă

În regiunea Odesa, ruşii au distrus şi nava de spionaj Simferofol. Pentru Observator, mai multe surse au dezvăluit că atacul a avut loc pe braţul Chilia, foarte aproape de România pentru că Dunărea nu are decât două sau trei sute de metri lăţime acolo.

De la Moscova, purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin a anunţat că războiul continuă. "Atacurile au succes, țintele sunt distruse. În același timp, Rusia își menține interesul de a continua procesul de negocieri", a declarat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

Peskov a explicat că raidul aerian este un răspuns la atacurile ucrainene asupra rafinăriilor ruse, care au provocat o lipsă de combustibil în multe regiuni ale ţării. De altfel, o rafinărie din regiunea Samara a fost incendiată de drone.

