Un român de 35 de ani a fost condamnat la 24 de ani de închisoare în Marea Britanie pentru o serie de fapte cumplite. Bărbatul, pe numele lui, Emil Burlacu, a fost judecat pentru că violat o fetiţă de 11 ani la scurt timp după ce acesta a ajuns în Marea Britanie, în anul 2008.⁠ A ameninţat-o în repetate rânduri să nu îl denunţe. Conaţionalul ar mai fi obligat o altă fată de 13 ani să ia parte la activităţi sexuale.

Un român stabilit în Marea Britanie a fost condamnat la 24 de ani de închisoare, după ce a abuzat sexual o fetiţă în mod repetat. Emil Burlacu, în vârstă de 35 de ani, a fost descris de anchetatori drept un individ violent şi manipulator, care şi-a ameninţat victima ca să o reducă la tăcere, relatează The Sun.

Potrivit anchetei, faptele au avut loc după ce Burlacu s-a stabilit în Regat, în anul 2008. Victima, o fetiţă de vârstă fragedă, a fost ameninţată şi forţată să tacă. "Mi-a acoperit gura şi faţa cu mâna. Ţipam, mă luptam cu el, dar îmi era teamă de ce ar putea să-mi facă. Mă ameninţa că, dacă cineva ar afla, mi-ar face ceva rău", le-a spus copila poliţiştilor, potrivit documentelor de la dosar.

Instanţa de la Isleworth Crown Court l-a găsit vinovat de două capete de acuzare pentru viol, un cap de acuzare de agresiune sexuală asupra unei fete sub 13 ani prin penetrare, un alt cap pentru agresiune sexuală şi încă unul pentru determinarea unei minore să participe la activităţi sexuale.

Articolul continuă după reclamă

Procurorul Corinne Bramwell a declarat că fata a rămas "profund traumatizată" şi că viaţa ei nu va mai fi niciodată la fel. În ciuda gravităţii faptelor, avocata lui Burlacu a încercat să invoce circumstanţe atenuante, susţinând că bărbatul "a avut un caracter bun anterior" şi "a muncit de când a venit în Marea Britanie". Judecătorii nu au acceptat argumentele.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Apelaţi şi voi la trucurile din ghidul românului chibzuit? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰