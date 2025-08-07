Rubio temperează aşteptările privind o posibilă întâlnire iminentă între Trump şi Putin

Președintele american Donald Trump a declarat miercuri că există "șanse foarte mari" ca un summit cu Rusia să aibă loc în curând și să deschidă calea spre încheierea războiului din Ucraina, însă secretarul de stat Marco Rubio a avertizat că mai este "mult de făcut" până la o posibilă întâlnire între Trump și președintele rus Vladimir Putin.

"Am avut discuții foarte bune cu președintele Putin și există o șansă foarte mare să ajungem la capătul acestui drum (n.r. sfârşitul războiului)", a declarat Trump din Biroul Oval, întrebat despre posibilitatea unei întâlniri cu liderul rus. "Acel drum a fost lung și continuă să fie lung, dar există o șansă bună ca o întâlnire să aibă loc foarte curând", a adăugat el.

Declarațiile vin după o întâlnire la Moscova între președintele rus Vladimir Putin și trimisul special al SUA, Steve Witkoff. Cu toate acestea, Trump a precizat că nu s-a înregistrat niciun "progres major" în cadrul acelei discuții și a refuzat să comenteze un posibil calendar pentru un acord, spunând: "Am mai fost dezamăgit și înainte de situația asta", scrie CNN.

Anterior, după întâlnirea Putin - Witkoff, Trump le-a spus liderilor europeni, într-un apel telefonic, că își dorește o întâlnire cu Putin, posibil chiar de săptămâna viitoare, urmată de discuții trilaterale cu Putin și președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Potrivit a doi oficiali de la Casa Albă, Putin a propus o întâlnire cu Trump în cadrul discuțiilor cu Witkoff, iar echipa președintelui american a început imediat pregătirile pentru organizarea acestor întâlniri. Deși astfel de summituri necesită, de regulă, mult timp pentru planificare, Trump le-a cerut consilierilor săi să se miște rapid.

Deocamdată, nu a fost stabilită o locație pentru întâlnire, dar mai multe opțiuni sunt analizate. Casa Albă a transmis că discuțiile ar putea avea loc săptămâna viitoare sau cel târziu în următoarele două săptămâni.

"Rușii și-au exprimat dorința de a se întâlni cu președintele Trump, iar acesta este deschis să se întâlnească atât cu președintele Putin, cât și cu președintele Zelenski. Președintele Trump vrea ca acest război brutal să se încheie," a declarat Karoline Leavitt, secretara de presă a Casei Albe.

Rubio: Avem încă mult de lucru înainte

Pe de altă parte, secretarul de stat american, Marco Rubio, a declarat într-un interviu că mai "este mult de făcut" înainte ca să aibă loc o întâlnire între preşedinţii Donald Trump şi Vladimir Putin.

"Astăzi a fost o zi bună, dar avem încă mult de lucru înainte. Mai sunt multe obstacole de trecut şi sperăm să reuşim în următoarele zile şi ore, poate săptămâni", a declarat secretarul de stat american pentru Fox Business.

"Vom avea discuţii cu aliaţii noştri europeni şi cu ucrainenii în următoarele zile pentru a vedea ce progrese putem face în această direcţie", a explicat el. "Şi apoi, să sperăm, lucrurile vor continua să progreseze, iar o ocazie se va ivi foarte curând pentru preşedinte de a se întâlni atât cu Vladimir Putin, cât şi cu preşedintele Zelenski, la un moment dat, să sperăm în viitorul apropiat", declarat Rubio. "Dar este evident că multe lucruri trebuie să se întâmple înainte ca aceasta să poată avea loc".

Trump, tot mai nerăbdător în privința lui Putin

Putin a fost în mare parte izolat de liderii occidentali după ce a declanșat invazia pe scară largă în Ucraina în 2022. Ultima dată când s-a întâlnit cu un președinte american a fost în 2021, când l-a întâlnit pe Joe Biden la Geneva.

Trump a declarat în repetate rânduri că este dispus să se întâlnească cu Putin de când a revenit la Casa Albă în ianuarie, însă anunțul de miercuri este mai concret decât declarațiile sale anterioare.

Întâlnirea Putin - Witkoff, care a durat aproximativ trei ore potrivit presei ruse de stat, a avut loc după ce Trump, frustrat de lipsa de progrese, a impus un termen limită Rusiei pentru a accepta o încetare a focului, în caz contrar, urmând să aplice sancțiuni secundare dure, inclusiv o taxă vamală de 100% pentru țările care cumpără petrol rusesc.

Trump a scris pe rețelele sociale că "s-au înregistrat progrese importante" în cadrul întâlnirii dintre Witkoff și Putin. Totuși, nu este clar dacă administrația Trump va pune în aplicare aceste noi sancțiuni dacă Rusia nu acceptă un acord de încetare a focului până la finalul săptămânii. Un oficial de la Casa Albă a declarat miercuri că sancțiunile secundare "sunt în continuare programate pentru vineri." Mai târziu, într-un interviu pentru Fox Business, secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a spus că Trump va decide în următoarele 24 - 36 de ore dacă va impune noile sancțiuni.

Veniturile din petrol și gaze reprezintă aproximativ un sfert din bugetul guvernului rus, iar pierderea clienților ar putea fi dureroasă pentru Kremlin și i-ar afecta capacitatea de a finanța războiul. Rubio a adăugat că, în urma întâlnirii dintre Witkoff și Putin, SUA are acum o imagine mai clară asupra condițiilor în care Rusia ar fi dispusă să oprească luptele. "Pentru prima dată de la începutul acestui mandat, avem exemple concrete despre ceea ce ar cere Rusia pentru a pune capăt războiului," a spus el.

Kremlinul a calificat întâlnirea drept "constructivă și utilă", potrivit agenției TASS. Președintele Putin a transmis "semnale" Statelor Unite cu privire la conflictul din Ucraina, iar "semnale corespunzătoare" au fost primite și de la Trump, conform RIA Novosti. Kremlinul a anunțat că va publica mai multe informații despre discuții după ce Witkoff va raporta concluziile sale președintelui american.

Zelenski: Rusia pare mai înclinată spre o încetare a focului

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că, în urma întâlnirii dintre Putin și Witkoff, "se pare că Rusia este acum mai înclinată spre o încetare a focului." "Presiunea asupra Rusiei funcționează. Dar cel mai important este să nu fim păcăliți în detalii, nici noi, nici Statele Unite," a spus el în mesajul său video nocturn.

Trump s-a arătat tot mai nemulțumit de lipsa progreselor în eforturile de pace și a criticat dur atacurile Rusiei asupra Ucrainei. De la ultima întâlnire dintre Witkoff și Putin din aprilie, Rusia și-a intensificat ofensiva, lansând atacuri masive cu rachete și drone asupra orașelor ucrainene. Trump a calificat aceste atacuri drept "dezgustătoare".

Trump impune tarife Indiei

La câteva ore după întâlnirea de la Moscova, Trump a impus un tarif suplimentar de 25% asupra Indiei, ca măsură de sancționare pentru achizițiile acesteia de petrol rusesc, potrivit unui document publicat pe site-ul Casei Albe.

Trump amenințase deja India în această săptămână, acuzând-o că sprijină indirect războiul Rusiei în Ucraina. "India nu doar că cumpără cantități uriașe de petrol rusesc, dar îl și revinde pe piața liberă pentru profituri mari. Nu le pasă câți oameni mor în Ucraina din cauza mașinăriei de război rusești," a scris el pe rețelele sociale.

Pe fondul acestor eforturi diplomatice, Ucraina a fost din nou lovită de un val de atacuri rusești în noaptea de marți spre miercuri. Cel puțin șase persoane au fost ucise în ultimele 24 de ore, inclusiv două victime ale unui bombardament asupra unui centru de recreere din orașul Zaporojie. Printre cei 12 răniți se numără și patru copii.

Zelenski a condamnat atacul, afirmând că "nu are niciun sens militar" și că a fost "doar cruzime menită să răspândească frică." O conductă de gaze, esențială pentru primirea importurilor de energie din SUA și Azerbaidjan, a fost lovită în Novosilske, în regiunea Odesa, aproape de granița cu România. Ministerul ucrainean al energiei a transmis că infrastructura a fost ținta a zeci de drone.

Sprijin financiar de la aliaţi

"Sute de familii au rămas fără gaz," a spus Zelenski. "A fost o lovitură deliberată asupra pregătirilor noastre pentru sezonul rece, absolut cinică, așa cum este fiecare atac rus asupra infrastructurii noastre energetice."

Între timp, Ucraina a anunțat miercuri dimineață că Departamentul de Stat al SUA a aprobat un acord de 200 de milioane de dolari, care va permite partenerilor internaționali să achiziționeze echipamente militare în numele Kievului, inclusiv suport tehnic pentru artileria grea. SUA nu a comentat oficial încă.

Marți, Zelenski a salutat și promisiunile NATO în valoare de peste 1 miliard de dolari, din partea a patru aliați europeni, Olanda, Danemarca, Norvegia și Suedia, care vor achiziționa arme americane pentru Ucraina.

