Ruşii îi ironizează pe Zelenski şi liderii UE: "Clovnul de la Kiev" şi Bruxellesul care "lătra" la Rusia

Liderii europeni, luaţi în vizor de politicienii ruşi după întâlnirea de la Casa Albă pe tema războiului din Ucraina. Moscova a ironizat discuţiile dintre aliaţi, transmiţând mesaje tăioase la adresa Occidentului, relatează marţi agenţia DPA.

la 19.08.2025 , 14:48
Volodimir Zelenski si Ursula von der Leyen - 18 august 2025 Volodimir Zelenski si Ursula von der Leyen - 18 august 2025 - Profimedia

Fostul preşedinte rus Dmitri Medvedev a calificat drept ineficientă ceea ce el a numit "Coaliţia antirusă a celor dispuşi să se implice în război", susţinând că aceasta "i-a mulţumit şi l-a linguşit" pe preşedintele american Donald Trump, dar nu a reuşit să-l "păcălească".

În postarea sa de pe platforma X, Medvedev l-a ironizat şi pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, întrebându-se cum se va comporta "clovnul de la Kiev" odată ce se va întoarce acasă şi va purta "uniforma militară".

Oficiali ruşi îi ironizează pe liderii europeni după convorbirile de la Casa Albă

Articolul continuă după reclamă

La discuţiile de la Washington au participat Trump, Zelenski şi înalţi oficiali europeni, precum cancelarul german Friedrich Merz, preşedintele francez Emmanuel Macron, prim-ministrul britanic Keir Starmer, preşedintele Comisiei Europene Ursula von der Leyen, secretarul general al NATO Mark Rutte, preşedintele finlandez Alexander Stubb şi premierul italian Giorgia Meloni.

Liderii europeni au discutat despre procesul de pace şi au subliniat că Ucraina trebuie să primească garanţii de securitate solide. Trump a sugerat o întâlnire rapidă ulterioară între Zelenski şi preşedintele rus Vladimir Putin, care ar putea apoi să deschidă calea către o întâlnire care l-ar include şi pe el.

Preşedintele Comisiei pentru Afaceri Externe din Consiliul Federaţiei Ruse, Konstantin Kosacev, a declarat pe Telegram că, sub presiunea lui Trump, Ucraina şi europenii au fost nevoiţi să-şi modereze poziţia antirusă.

"Timpurile s-au schimbat. Nici Kievul, nici Bruxellesul nu mai pot lătra la Rusia ascunzându-se în spatele americanilor", a scris Kosacev.

Un mesaj constant în rândurile ruşilor a fost opoziţia lor faţă de implicarea Bruxellesului în negocierile de pace, remarcă dpa. În acest sens, agenţia de presă citată îl citează pe Leonid Sluţki, şeful Comisiei pentru Afaceri Externe a Dumei de Stat Ruse, care a declarat că "Europa ar trebui să dea curs apelului lui Vladimir Putin şi să nu se amestece în procesul de negocieri".

