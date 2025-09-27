Rusia ameninţă cu războiul orice ţară care va doborî un avion de-ale ei. Totul în timp ce Comisia Europeană insistă cu aşa-numitul „Zid al dronelor“ care să protejeze blocul estic al Alianţei. La rândul său, Volodimir Zelenski a declarat că drone de recunoaștere, care aparţin, probabil, Ungariei, au încălcat spațiul aerian al Ucrainei.

Ameninţarea cu războiul vine după ce Donald Trump a sfătuit ţările NATO să doboare avioanele Moscovei, dacă acestea le invadează spaţiul aerian.

Polonia şi statele baltice au transmis Casei Albe că au înţeles mesajul lui Donald Trump. România, la rândul ei, a stabilit zilele trecute în cadrul şedinţei CSAT procedura pentru doborârea dronelor care încalcă teritoriul.

Mai mult, ţara noastră vrea să colaboreze cu Ucraina pentru fabricarea dronelor în cadrul noului mecanism de finanțare al apărării al Uniunii Europene.

Între timp, noi drone au fost observate în nordul Germaniei, în apropierea graniței cu Danemarca, iar autoritățile au deschis o anchetă pentru spionaj.

Acum, Comisia Europeană insistă să realizeze aşa-numitul zid al dronelor - mijloace pentru detectarea şi doborârea dronelor ruseşti. Comisarul european al apărării a primit misiunea să pună în practică planul propus de Ursula von der Leyen. România este în grupul celor 10 ţări care vor face parte din acest proiect.

