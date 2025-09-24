"Zidul de drone" al Uniunii Europene ar putea fi gata în 12 luni, susţine comisarul european pentru Apărare

Comisarul european pentru Apărare și Spațiu, Andrius Kubilius, a declarat că Uniunea Europeană își poate îmbunătăți semnificativ, în decurs de 12 luni, capacitățile de detectare a dronelor. Totuși, va fi nevoie de mai mult timp pentru a dezvolta o rețea completă, terestră și maritimă, capabilă să urmărească și să distrugă ținte, relatează Euractiv, citat de Agerpres.

O dronă de luptă portabilă apare în prim-plan, în timp ce Ursula von der Leyen discută cu comisarul Andrius Kubilius și cofondatorul Origin Robotics, Agris Kipurs, în timpul unei vizite în Letonia. 29 august 2025 - ProfiMedia

Ideea unui aşa-numit "zid al dronelor" a obţinut sprijin în interiorul Uniunii Europene după recentele incursiuni de drone ruse în spaţiul aerian al unor ţări din estul blocului comunitar.

''Trebuie să înţelegem că ducem lipsă de capacităţi pentru detectarea dronelor. Poate avem o bună capacitate de a detecta avioane şi rachete, dar dronele au specificul lor, zboară foarte jos şi sunt mici'', a declarat Kubilius pentru Euractiv.

Rusia, multiple incursiuni în spaţiul aerian NATO în ultimele două săptămâni

Articolul continuă după reclamă

Uniunea Europeană are în vedere să ridice un ''zid al dronelor'' de-a lungul frontierei sale de est, un proiect a cărui urgenţă este amplificată de intruziunea recentă a unor drone ruse în spaţiul aerian polonez.

Pe 10 septembrie, Polonia şi-a mobilizat propriile sisteme de apărare aeriană şi cele ale NATO pentru a doborî aproximativ 20 de drone în spaţiul său aerian, după un atac aerian rus asupra Ucrainei.

După câteva zile, România a denunţat, de asemenea, zborul unei drone ruse în spaţiul său aerian.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Îl susţineţi pe premier în ceea ce priveşte reducerea pensiilor magistraţilor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰