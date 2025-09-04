Antena Meniu Search
Rusia consideră "inacceptabilă" orice desfăşurare de trupe străine în Ucraina

Rusia a avertizat joi că refuză să discute orice "intervenţie străină" în Ucraina, "sub orice formă", în contextul în care unele state europene şi-au exprimat disponibilitatea de a desfăşura trupe ca parte a unei soluţionări a conflictului, relatează AFP, citată de Agerpres.

de Redactia Observator

la 04.09.2025 , 10:19
"Rusia nu are nicio intenţie să discute despre o intervenţie străină în Ucraina, care ar fi fundamental inacceptabilă şi ar submina orice securitate, sub orice formă sau format", a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, în faţa presei la Vladivostok, în Extremul Orient al Rusiei.

Rusia vede în garanţiile de securitate cerute de Ucraina "garanţii de pericol" pentru Europa

Zaharova a reiterat că Rusia consideră "absolut inacceptabile" garanţiile de securitate solicitate de preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care vor fi discutate joi la o reuniune a "Coaliţiei Voinţei", ce reuneşte aliaţii Kievului, în special europeni. "Acestea nu sunt garanţii de securitate pentru Ucraina, ci garanţii de pericol pentru continentul european", a declarat purtătoarea de cuvânt.

Ea a comentat declaraţii ale preşedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, privind planurile de trimitere de trupe europene în Ucraina, o mişcare respinsă şi de Germania. Într-un interviu acordat duminică publicaţiei Financial Times, von der Leyen a spus că Europa elaborează "planuri destul de precise" pentru o desfăşurare multinaţională de trupe în Ucraina, ca parte a garanţiilor de securitate post-conflict, care vor avea sprijinul capabilităţilor SUA.

În altă ordine de idei, Zaharova a mai spus că acuzaţiile conform cărora Rusia ar fi în spatele bruierii avionului preşedintei Comisiei Europene sunt false şi paranoice. Un purtător de cuvânt al UE a declarat că sistemul GPS al avionului Ursulei von der Leyen a fost bruiat în timp ce se afla în drum spre Bulgaria, duminică, adăugând că se suspectează o interferenţă a Rusiei.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

razboi ucraina rusia ucraina nato
