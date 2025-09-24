Secretarul de stat al SUA: Rusia a amânat pacea în Ucraina, schimbând poziția lui Trump față de Kremlin

Secretarul de stat american Marco Rubio, susţine că întârzierea procesului de pace în Ucraina, cauzată de Rusia, l-a determinat pe preşedintele Donald Trump să îşi schimbe poziţia faţă de Kremlin, relatează dpa, citată de Agerpres.

Trump a dat dovadă de "răbdare extraordinară" în speranţa unui progres diplomatic, a subliniat Rubio. Acest lucru nu numai că a dus la stagnare, "dar am intrat într-o perioadă de ceea ce pare a fi o potenţială escaladare, cu unele dintre cele mai numeroase istoric atacuri pe care le-am văzut în ultimele nopţi şi înainte", a adăugat oficialul american.

"Acum observăm şi incursiuni în spaţiul aerian vecin, atât de către drone, cât şi de către avioane", a mai spus acesta.

Rubio avertizează Moscova cu sancţiuni economice

Articolul continuă după reclamă

Rubio a avertizat Moscova cu posibile sancţiuni economice şi a subliniat că Washingtonul ar putea continua să furnizeze arme Kievului. "Preşedintele este un om foarte răbdător. Este foarte dedicat păcii, dar răbdarea sa nu este infinită", a spus Rubio.

"Aşa cum a spus în repetate rânduri, are în faţă oportunitatea şi opţiunile de a impune costuri economice suplimentare Federaţiei Ruse, dacă este necesar, pentru a pune capăt acestei situaţii", a insistat secretarul de stat american.

Trump a declarat anterior că Ucraina este "în poziţia" de a-şi recâştiga tot teritoriul pierdut în faţa Rusiei. Comentariile preşedintelui SUA de pe platforma sa Truth Social au părut să marcheze o schimbare semnificativă a opiniei sale asupra războiului lansat de Rusia în urmă cu circa trei ani şi jumătate şi au venit la scurt timp după ce s-a întâlnit cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski în marja dezbaterii generale a ONU de la New York, aminteşte dpa. Trump semnalase anterior în repetate rânduri că Kievul ar putea fi nevoit să facă concesii pentru a pune capăt războiului.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Îl susţineţi pe premier în ceea ce priveşte reducerea pensiilor magistraţilor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰