Doi români din județul Dâmbovița au sfârșit tragic pe o șosea din apropierea orașului spaniol Girona, după ce tirul în care se aflau a izbit puternic din spate un alt camion parcat pe marginea drumului.

Este vorba despre un cuplu, soț și soție, în vârstă de 34, respectiv 26 de ani, ambii șoferi de camion.

După impact, ambele vehicule au luat foc, iar cel în care se aflau românii a fost complet distrus. Camionul oprit a ars parţial, iar bărbatul de 56 de ani care se afla înăuntru a fost grav rănit.

Incendiul a fost atât de puternic încât, înainte să fie stins de pompieri, a ajuns și la vegetația din zonă.

